(Görüntülü Haber) MANİSA TIRLA ÇARPIŞAN MİNİBÜSTEKİ ASKER VE KORUCULAR YARALANDI

(Görüntülü Haber) MANİSA TIRLA ÇARPIŞAN MİNİBÜSTEKİ ASKER VE KORUCULAR YARALANDI

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