(Görüntülü Haber) Küçük: Türk Kızılayı, 150 yıla 150 ülkede yardım sığdırdı

TÜRK Kızılayı Uluslararası Operasyonlar ve Göç ve Mülteci Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük, bu yıl Türk Kızılayı'nın 150'nci yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, "Bu 150 yıla 150 ülkede yardım sığdırabildik. Türk milletinin merhamet elini farklı kıtalara taşıdık" dedi. Suriye insani yardım operasyonu kapsamında Kızılhaç Kızılay Hareketi iş birliği bünyesinde hayata geçirilen Türk Kızılayı Toplum Merkezi Projesi'nin 13'üncü toplum merkezi, Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenle açıldı. İsmetpaşa Mahallesi'ndeki merkezin açılışında konuşan Türk Kızılayı Uluslararası Operasyonlar ve Göç ve Mülteci Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük, bu yıl Türk Kızılayı'nın kuruluşunun 150'nci yıl dönümünü kutladıklarını söyledi. İyilik dolu 150 yılı geride bıraktıklarını anlatan Küçük, "Türkiye'nin, Türk milletinin merhametini kıtalara, farklı dillerde, farklı dinlerde olan insanlara ulaştırmaya çalıştık. Bu yıl, 150'nci kuruluş yıl dönümümüzün mutluluğu içerisindeyiz. Bu 150 yıla 150 ülkede yardım sığdırabildik. Türk milletinin merhamet elini farklı kıtalara taşıdık. Suriye krizinin 7'nci yılında ise aralıksız, yorulmadan, devletimizin, hamiyetperver milletimizin, cömert milletimizin destekleriyle Türk Kızılayı olarak gönüllülerimizle, çalışanlarımızla gece gündüz aralıksız daha fazla ne yapabiliriz diye düşünmeye, bunun üzerine koymaya devam ediyoruz" diye konuştu. 'DÜNYA, TÜRKİYE'NİN CÖMERTLİĞİNİ KONUŞUYOR' Toplum merkezlerini mülteci sayısının fazla olduğu illerde açtıklarını, Kahramanmaraş haricinde 11 ilde 12 toplum merkezi bulunduğunu ifade eden Alper Küçük, şöyle devam etti: "Toplum merkezi, ensarla muhaciri buluşturduğumuz, kardeşliği hatırladığımız, bunun üzerine bilgi, beceri ve değer eklemeye çalıştığımız bir hizmet merkezi. Burada dil kurslarından mesleki kurslara kadar, sağlık hizmetlerinden psikososyal desteğe kadar çeşitli faaliyetler uyguluyoruz. İstiyoruz ki birlikte muhabbet ortamları yarattığımız hizmet merkezleriyle mülteci kardeşlerimiz ve Türk halkı daha uyum içerisinde yaşasın, daha da birbirlerine bağlansınlar. Maalesef ki Suriye krizinin hâlâ sonunu göremiyoruz, misafirperverliğimizi daha da göstermemiz gerektiği gerçeği ile karşı karşıyayız. Dünya yıllardır Türkiye'nin cömertliğini konuşuyor. Biz de insani yardım çalışanları olarak alnımız dimdik bir şekilde, insanlık tarihi yazdığımız için onurlu bir şekilde gerek Türkiye'de gerekse uluslararası platformlarda dolaşabiliyoruz." Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Türkiye Temsilcisi Mette Petersen ise Türkiye'nin dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda olduğunu belirti. Dulkadiroğlu Kaymakamı ve Kahramanmaraş Geçici barınma Merkezi Yöneticisi Kadir Okatan ise Suriye'deki iç karışıklıklar nedeniyle 2012'den bu yana Suriyelileri misafir ettiklerini ve şu anda yaklaşık 100 bin civarında mülteciyi muhacir ensar ilişkisi içerisinde konuk ettiklerini söyledi. Konuşmaların ardından kesilen kurdeleyle merkezin açılışı yapıldı. Daha sonra törene katılanlar; dil, bilgisayar, dans ve drama, kuaförlük kursları gibi çeşitli eğitim ve sosyal faaliyetlerin yapılacağı binayı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

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