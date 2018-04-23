(Görüntülü Haber) Kocaoğlu: Ne mutlu 98 yıldır süren Atatürk'ün iktidarına

Umut KARAKOYUN/İZMİR, () - İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, eşi Türkegül Kocaoğlu ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kültürpark'ta düzenlenen şenliğe katıldı. Burada konuşan Kocaoğlu, "Ulu önderimizin yetiştirdiği, onun verdiği eğitimle dimdik ayakta durup, cumhuriyetimizi koruyacağız. Ne mutlu 98 yıldır süren Atatürk'ün iktidarına" dedi. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce Kültürpark'ta şenlik düzenlendi. Başkan Aziz Kocaoğlu ve eşi Türkegül Kocaoğlu'nun da katıldığı etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi. Başkan Kocaoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, dünyada hiçbir liderin çocuklara bayram armağan etmediğini, sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara hediye ettiğini söyledi. Kocaoğlu, "Atatürk, ulusun meclisini, demokrasinin doğuşunu, geleceğimize emanet etti. Hep birlikte Ata'mızın izinde yürüyüp ona layık olmaya çalışacağız. Atatürk'ün devrimlerini korumak zorundayız. Ulu önderimizin çocuklara ve gençlere emanet ettiği bu ülkede bugün bizler varız. Yarın bayrağı gençlerimiz, çocuklarımız alacak" diye konuştu. 'CUMHURİYETİMİZİ YAŞATACAĞIZ' Çocukların iyi eğitim alması ve iyi yetiştirilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Kocaoğlu, "Onları ne kadar iyi yetiştirirsek ne kadar ülkeye layık çocuklar olarak yetiştirirsek geleceğimiz o kadar garanti olacak. Geleceğimiz o kadar aydınlık, mutlu olacak. Bütün karanlıklara karşı biz çocuklarımızla, gençlerimizle ve ulu önderimizin yetiştirdiği, onun verdiği eğitimle dimdik ayakta durup, cumhuriyetimizi koruyacağız. Ne mutlu Mustafa Kemal'e, ne mutlu onun silah arkadaşlarına ne mutlu 98 yıldır süren Atatürk'ün iktidarına. Hep birlikte daha güzelini daha iyisini yapmak üzere yolumuz açık olsun. Ülkemiz aydınlık olsun. Aklın ve bilimin rehberliğinde yapılan her iş er geç başarıya ulaşacaktır" dedi. Türkegül Kocaoğlu da çocuklara "Güzel günler göreceğiz, güneşli günler" sözleri ile seslendi. Kocaoğlu çifti, konuşmaların ardından bir süre şenlik alanında dolaştı. Şenlikte belediye tarafından çikolata, su, dondurma dağıtıldı. Dağıtılan meşrubatlardan almak isteyenler, zaman zaman izdihama neden oldu.