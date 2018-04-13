Burak EMEK DİYARBAKIR,() DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde yenilemek için evlerinin çatısındaki beton tablayı kıran 2 kişinin çöken tablanın altında kalması cep telefonu ile saniye saniye kayıt edildi. Yaralanan hastaneye kaldırılar 2 kişi hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu belirtildi. Çınar ilçesinde önceki gün evlerinin çatısını yenilemek için beton tablayı kırmak için 1 katlı evin damına çıkan K.K. ve M.S.A., balyozlarla beton tabloyu kırmaya başladı. Bir arkadaşları bu yıkım işini cep telefonu ile kayşıt ettiği sırada 2 arkadaş üzerinde durdukları ve kırmaya çalıştıkları beton tablanın kırılması ile çöken tablanon altında kaldı. Beton tablanın yıkılması ile evin içerisine düşen 2 kişi yaralanırken, hastanele kaldırılan 2 arkadaşın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yaşanan ve büyük bir tehlikenin atlatıldığı olay cep telefonu ile saniye saniye kayıt edildi.
(Görüntülü Haber) Kırdıkları betonun tabla kırılınca altında kaldılar
Burak EMEK DİYARBAKIR,() DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde yenilemek için evlerinin çatısındaki beton tablayı kıran 2 kişinin çöken tablanın altında kalması cep telefonu ile saniye saniye kayıt edildi. Yaralanan hastaneye kaldırılar 2...
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