Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,()-CUMHURİYET Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut, bugün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Karabulut'un cenazesinin yarın, İstanbul'da düzenlenecek törenin ardından memleketi Tunceli'ye gönderileceği öğrenildi.
(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu'nun amcası Karabulut hayatını kaybetti
Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,()-CUMHURİYET Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet...
Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,()-CUMHURİYET Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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