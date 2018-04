(Görüntülü Haber) KHAS'ta 'Yeni Medya Konferansı' yapıldı

BU yıl Kadir Has Üniversitesi'nde (KHAS) yedincisi düzenlenen Yeni Medya Konferansı'nda, kripto para - yeni medya ilişkisi ele alındı. Konferansta konuşan KHAS Yeni Medya Bölüm Başkanı Çiğdem Bozdağ, kripto para ile yeni medyanın birbiriyle iç içe kavramlar olduğunu söyledi. Kadir Has Üniversitesi (KHAS) İletişim Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen konferans akademisyen, sektör temsilcileri ve öğrencileri bir araya getirdi. Konferansta yeni medya ve kripto para konusu; "Yeni medya-Kripto para; Genel Dönüşüm", "Yeni medya-Kripto para; Sektörel Değişimler" ve "Yerli Kripto Girişimleri" başlıkları altında masaya yatırıldı. "YENİ MEDYA VE KRİPTO PARA İÇ İÇE KAVRAMLAR" Kripto para ile yeni medyanın çok ilgili gibi görünmediğini ancak birbirleriyle çok iç içe kavramlar olduğunu dile getiren Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölüm Başkanı Çiğdem Bozdağ, "Kişiler arasındaki iletişimin merkezi kurumlardan bağımsız olarak işleyebilmesi, anonim bir şekilde değiş tokuş sağlayabilmek, bütün bunlar başından bu yana internetin içinde olan ve kripto parayı besleyen özellikler. Kripto para artıları ve eksileriyle beraber geliyor ve finans dışında alanları da etkiliyor" dedi. "KRİPTO PARA İLE DEVLETLER KENDİ BANKACILIK SİSTEMLERİNİ OLUŞTURABİLİR" Kripto para denince herkesin aklına doğal olarak Bitcoin geldiğini söyleyen KHAS Yeni Medya Bölümü öğretim üyesi İsmail Hakkı Polat şunları söyledi: "Bitcoin üzerinden spekülasyonlar yapılıyor ama kripto para kavramının kendisine bakarsak burada bambaşka şeyler var. Kurumların, devletlerin bu kripto modelini alıp kendi kripto paralarını yaratması kendi bankacılık sistemleri, merkez bankaları para politikaları ile birleştirmesi bunun üzerinden aslında dünyanın hem finans alanında hem devlet yönetimi, vergi toplama alanında bambaşka yerlere gitmesi var. Hepsinin dağıtım, yönetim, tüketim, paylaşım alanı da işte bu yeni medyadır. Burada yeni medyadan kasıt radyo, televizyon ve gazetelerin internetten yayın yapması değil tam tersine bireyin eline bir cep telefonu aldığı andan itibaren, anlattığı, paylaştığı yaşamın kurumlara, toplumlara sirayet etmesi. Arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik de aslında buranın bir yaşam alanına dönüşmesi. Kripto para da ister devlet tarafından ister Bitcoin olsun bütün bunların arasındaki para alışverişinin, ticaretin ve bilgi değiş-tokuşunun başlıca alanlarından bir tanesi." "SAĞLAM KRİPTO PARALAR YENİ BİR PARA DÜZENİ KURULDUĞUNDA BUNUN İÇİNDE YER ALACAK" Konferansta 'Kripto paralar, Ekonomik ve Finansal Yıkım' başlıklı sunum gerçekleştiren Gazeteci, Ekonomist Erkan Öz de, "Batı merkezindeki sınırsız kağıt para basmaya dayalı sistem Batıda çok fazla sorgulanıyor. İnsanlar o yüzden Bitcoin ve alternatiflerine yani sınırlı olan varlık ve paralara yöneliyor. Batı'da yapılan bu sınırsız kağıt para basma deneyiminin sonu bence kötü bitecek. Bu durum güvensizlik ortamını ne kadar arttırırsa sağlam kripto paraların gördüğü ilgi o kadar artar. Bunu fiyattan bağımsız olarak söylüyorum. Sağlam kripto paraların yeni bir dünya para düzeni kurulduğunda bunun içinde bir yeri olacaktır" diye konuştu. KRİPTO PARA DOLANDIRICILARINA DİKKAT Kripto paralara ilgi gösterenlere uyarılarda bulunan Öz, "Bu işleri iyice öğrenmeden işin içine girmemek gerekiyor. Özellikle bir proje size sürekli artan ödemeler tavsiye ediyorsa, arkadaşlarınızı bu projeye dahil ettiğinizde size daha fazla para vereceğini söylüyorsa bunlar tipik dolandırıcılık örnekleridir. Bunun yanı sıra söylediklerini yapamayacak durumda olan projeler var. Mesela inceleme yapıldığında ortada çalışan bir ürün yoksa ürüne dair yazılım yoksa bu tip şeylerden uzak durmak gerekiyor. Bunlar da bir aldatmaca olabilir" dedi. "KAĞIT PARALARIN TAMAMEN BİTMESİ SAĞLAM KRİPTO PARALARIN HAYATIMIZA GİRECEĞİ ANLAMINA GELMEZ" "Kağıt paraların tamamen bitmesi sağlam kripto paraların hayatımıza gireceği anlamına gelmez" diyen Öz, şöyle devam etti: "Mesela Batılı birçok merkez bankasının 'Kağıt parayı ortadan kaldıralım ama herkes bizim bankacılık sistemi üzerinde işlem yapsın' gibi bir düşüncesi var. Bu sadece elle tutulabilir kağıt parayı ortadan kaldırmaya yarar. Kağıt paranın banka kaydı olan versiyonu yine aynı yerinde durur. Batılı merkez bankaları bilgisayarlarına oturup yine istedikleri kadar sınırsız para üretebilir. Bu da istenebilir bir şey değil. Çünkü bu sefer sistemden hiçbir şekilde kaçış olmaz. Tüm paranız her zaman bankacılık sisteminde durmak zorunda olduğundan istedikleri zaman sizi vergilendirebilirler veya bankalar çöktüğünde paranıza el koyabilirler" ifadelerini kullandı.

