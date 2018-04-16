(Görüntülü Haber) KENDİNE ATEŞE VEREN TUTUKLU ŞANLIURFA'YA SEVK EDİLDİ

(Görüntülü Haber) KENDİNE ATEŞE VEREN TUTUKLU ŞANLIURFA'YA SEVK EDİLDİ

YORUM EKLE
Gönder