(Görüntülü Haber) Kanser tedavisi gören çocukların Vosvos'lu bayram coşkusu

BÜLENT Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Onkolojisi Bölümü'nde tedavi gören kanser hastası çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 'Vosvos' diye bilinen otomobillerle şehir turu atarak eğlendi. Kentteki 'Vosvos' tutkunları tarafından kurulan Zonvos Derneği üyeleri, bir günlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Sevgi Evleri'nde ve BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Onkolojisi Bölümü'nde tedavi gören çocuklara ayırdı. Dernek üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ilk olarak Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara 15 araçla şehir turu attırdı. Ardından dernek üyeleri, kanser tedavisi gören çocukları, balon ve bayraklarla süsledikleri birbirinden renkli Vosvos'larla hastaneden aldı. 20 çocuk, otomobillerle şehirde gezdi. Araçlarda bulunan çocuklar ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak 23 Nisan coşkusunu yaşadı. Çocuklar daha sonra polis eskortu eşliğinde Fener semtinde bulunan bir restorana götürüldü. Zonguldak Belediyesi ve Kent Konseyi'nin düzenlediği etkinlikte çocuklar aileleriyle birlikte yemek yedi. Etkinlikle ilgili konuşan Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, "Biz onkolojide tedavi gören çocuklarımıza az da olsa moral verme adına, onlarla birlikte olmak için bu etkinliği yapıyoruz. Kent konseyi bize destek veriyor. Bu etkinlik uzun süre devam edecek inşallah. Çocuklarımıza Allah'tan şifa diliyorum. Biz hep onların yanındayız. Bayram gününde onlara bir nebze mutluluk verebiliyorsak biz de mutlu oluruz" dedi. Zonvos Derneği Başkanı Melih Öztürk ise onkoloji bölümünde tedavi gören çocuklar için bir farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Her yıl bu etkinliği düzenliyoruz. Sabah Sevgi Evleri'ndeki çocukları gezdirdik. Ardından onkoloji bölümündeki çocuklarımızla bir araya geldik. Vosvos'larla şehirde gezdiler, eğlendiler ve mutlu oldular. İçlerinde ilk defa Vosvos'a binen var. Geçen yıl bizle beraber olanlar var. Sadece bayramda değil, talep ettiklerinde onları alıp gezdiriyoruz. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz" diye konuştu. Çocuklar gün sonunda Vosvos'larla birlikte fotoğraf çektirdikten sonra tekrar tedavi gördükleri hastaneye bırakıldı.

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