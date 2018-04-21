(Görüntülü Haber) Kangal köpeği, kediyi emziriyor

ADIYAMAN'da Kangal köpeğinin, bir kediyi emzirmesi görenleri şaşırttı. Kahta- Siverek karayolunun 35'inci kilometresinde bulunan yol yapım şantiyesinde şef olarak çalışan İsmail Şahin'e ait 'Coma' isimli Kangal köpeği, bir kediyi...