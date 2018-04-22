(Görüntülü Haber) KAHVALTI YOLCULUĞU UÇURUMDA SONLANDI 1 ÖLÜ, 2 YARALI

(Görüntülü Haber) KAHVALTI YOLCULUĞU UÇURUMDA SONLANDI 1 ÖLÜ, 2 YARALI

YORUM EKLE
Gönder