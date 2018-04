(Görüntülü Haber) Kadın kursiyerlerin lokumlarını yiyen öğrenciler, not bıraktı

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde, İngilizce kursuna giden ortaokul öğrencileri, acıkınca dikiş kursiyeri kadınların haşlanmış patates ve lokumlarını yedi, çaylarını içti. Not bırakan öğrenciler, yediklerini geri getireceklerini yazdı. Emet İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nün açtığı İngilizce kursunun akşam grubuna katılan ortaokul öğrencileri, yan odadaki gündüz saatlerinde biçki dikiş kursuna gelen kadınlara ait dolaplardan haşlanmış patates, lokum, çay ve şekerlerini aldı. Patates ve lokumları yiyip, demledikleri çayı içen öğrenciler daha sonra 'Dikişçi ablalarımız. Sizi çok seviyoruz. Biz sizin çayınızdan biraz kullandık ve tencerenizdeki patateslerinizi yedik. Hakkınızı helal edin. Arkadaşlarımızla en kısa zamanda size bir paket çay alacağız. Lokumlarınızı da yedik" şeklinde yazdıkları notu bıraktı. Gündüz saatlerinde biçki dikiş kursuna gelen kadınlar, öğrencilerin bıraktığı notla karşılaştı. Kurs eğitmeni notu İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Süleyman Avcı'ya götürdü. Ortaokul öğrencileri de kısa süre sonra merkeze gelerek yanlarında getirdikleri çay ve şekerleri kursiyer kadınlara teslim etti. Kadınlar da öğrencilerle birlikte kahvaltı yaptı. 'ÇOK ŞAŞIRDIK' Biçki dikiş kursu eğitmeni Vildan Can, çay makinesinin yanında not bulduklarını belirterek, "Notu görünce çok şaşırdık. Biz kursiyerlerimizle beraber her sabah buraya gelirken yiyeceklerimizi içeceklerimizi getiriyoruz. Çünkü akşam 5'e kadar burada oluyor öğrenciler. Akşam evlerimizde misafir olduğunda artan keklerimiz olsun, böreğimiz pastamız olsun, getirip buraya bırakıyoruz. Gelen gidene ikram ediyoruz. Öğrencilerimizde bunlardan yiyip not bırakmışlar" dedi. Kadınlara notu kendisinin bıraktığını belirten Emet Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Fatma Nur Çınar, "Buraya İngilizce kurslarına geliyoruz. O gün çok yorgunduk, çay yapalım dedik. Çayımız yoktu. Yan odada çay vardı. Arkadaşlarımızla beraber çay yaparak öğretmenlerimize sürpriz yapalım dedik. Sonra bir tencere de patates lokum bulduk. Çıkışta ben not yazalım dedim, ayıp olmasın dedik, notumuzu yazdık ve o şekilde çıktık. Daha sonra kullandığımız çay ve şekeri iade ettik" diye konuştu. Emet İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Süleyman Avcı, "Dikiş hocamız bana notu getirdiğinde çok etkilendim, duygulandım" dedi.

