(Görüntülü Haber) Kadıköy'de 3 günlük 23 Nisan coşkusu

İSTANBUL,()-KADIKÖY Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Şenliği Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nı karnaval yerine dönüştürdü. Cuma gününden bu yana devam eden etkinliklerde yer alan birbirinden çeşitli oyun atölyeleri şenliğe renk kattı. 23 Nisan Şenliği sabah saatlerinde Özgürlük Parkı'nda başladı. Her yaştan çocuğun ilgisini çekebilecek nitelikteki etkinliklerde Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da çocuklarla kucaklaştı. Etkinlikler kapsamında önce 23 Nisan'a özel temsili Çocuk Meclisi kuruldu. Çocuklar meclis sıralarında yerlerini alırken, kukla ve müzik gösterileri ilgiyle izlendi. Gösterilerde çocuk hakları ve çocukların hayal dünyalarına ilişkin temalar işlendi, amfi tiyatroda ise konserler verildi. Özgürlük Parkı'na kurulan oyun platformları küçük yaşta çocukların ilgisini çekerken birbirinden çeşitli oyun atölyeleri şenliğe renk kattı. Çocuklar ve aileleri 23 Nisan’a özel bugünde doyasıya eğlendi, yeşil alanlarda piknikler yapıldı, spor sahalarındaki çocuklar halı sahası ve basketbol sahasının tadını çıkardı. KÜÇÜK KIZIN BAŞKAN SEVGİSİ Başkan Aykurt Nuhoğlu şenliğe katıldığı sırada küçük bir kız çocuğuyla konuştu. Küçük kızın başkana olan sevgisini dile getirdiği diyalog herkesi gülümsetti. Başkan Nuhoğlu, Kadıköy Belediyesi’nin organizasyonunu yaptığı bu özel günde tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.