(Görüntülü Haber) İzmir'de tramvayın halatı koptu, seferler aksadı



Umut KARAKOYUN / İZMİR, () İZMİR'de, Halkapınar- Üçkuyular arasında sefer yapan tramvay, Çankaya'ya geldiğinde Kültürpark istasyonuna girdiği sırada, elektrik halatlarından biri koptu. Yolcular, istasyonda tramvaydan inmek zorunda kaldı.



Halkapınar'dan Üçkuyular'a gitmek için yola çıkan tramvay, Çankaya'da bulunan Kültürpark istasyonuna geldiği sırada, elektrik hatlarından biri koptu. Burada yolcularını indirmek zorunda kalan makinist, "Teknik bir arızadan dolayı Halkapınar ve Konak arası sefer yapılamamaktadır" anonsları ile istasyonda bekleyen yolcuları uyardı. İstasyona tam olarak giremeyen tramvay, araçların geçişlerini de kısmen engelledi. Yolcu otobüslerinden bazıları, güçlükle geçebildi. Arıza nedeniyle Halkapınar-Üçkuyular arasındaki çtramvay seferleri aksadı. Yaşanan teknik sorun nedeniyle, Üçkuyular'dan gelen tramvay, Halkapınar'a gidemedi. Seferler, Konak'ta son buldu. Teknik arızanın giderilmesine çalışıldığı belirtildi.