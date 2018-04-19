(Görüntülü Haber) İşsiz, yolda bulduğu 3 bin 300 lirayı sahibine ulaştırdı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde uzun süredir işsiz olan Tuncer Eroğlu (57), yolda bulduğu 3 bin 300 lirayı karakola giderek polise teslim etti. Bu sırada karakola kayıp başvurusu için giden paranın sahibi Levent Koç (34), büyük sevinç yaşadı. Salihli'de uzun bir süredir işsiz olan Tuncer Eroğlu, yolda yürürken 3 bin 300 lira buldu. Salihli Polis Merkezi'ne giden Tuncer Eroğlu, burada parasını kaybeden Levent Koç ile karşılaştı. Eroğlu, polis merkezinde amir Mehmet Mesut Laleoğlu nezaretinde parayı, sahibi Levent Koç'a teslim etti. Eroğlu, şunları söyledi: "Evden kahveye giderken, bir marketin önünde para buldum. Bir süre civarda araştırma yaptım. Daha sonra markete gittim. Orada, birisinin yanlarına gelerek parasını düşürdüğünü söylediğini belirttiler. Ben de en iyi yolun parayı, karakola teslim etmek olduğunu düşünerek polis merkezine geldim. Tam da bu sırada parayı düşüren arkadaşımız karakola geldi." Parasını düşüren Levent Koç ise "Çalışmış olduğum iş yerimden aldığım parayı bankaya yatırmak için yola çıktım. Bankaya gitmeden önce bir ara eve uğradım. Evde, paranın yanımda olmadığını ve düşürdüğümü fark ettim. Yaptığım araştırma sonucu parayı bulamayınca karakola geldim. Bu sırada parayı bulan ağabeyimle, burada karşılaştım. Tuncer Eroğlu'nun uzun bir süredir de işsiz olduğunu burada öğrendim. Bu anlamlı duyarlılığından dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

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