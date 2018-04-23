(Görüntülü Haber) İBB Başkanı Uysal koltuğunu küçük öğrenciye devretti -2

Erhan TEKTEN - İSTANBUL, () İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında makam koltuğunu 7. sınıf öğrencisi Yağmur Özer'e devretti. İstanbul'un yeni belediye başkanı, İstanbul trafiğine çözüm üretilmesi için gerekli çalışmaların başlatılması talimatını verdi.





TRAFİK SORUNU İLE İLGİLİ OLARAK TOPLANTI TALİMATI VERDİ







İBB Başkanı Uysal, Belediyenin Saraçhane'deki yerleşkesine gelen Silivri Beyciler Mukaddes Sönmez Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerini makamında kabul ederek bir süre görüştü. Uysal daha sonra koltuğunu 7. sınıf öğrencisi Yağmur Özer'e devretti. Koltuğa oturan Özer, 10 dakika öncesine kadar 7-A sınıfının öğrencisi, şimdi ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu söyledi. Bir çocuğun belediye başkanı yetkisiyle görevlendirilmesinin onur verici olduğunu söyleyen Özer, "Demokrasinin kalbi ve milli iradenin temsil makamı olan meclisimizin açılışının 98. yıl dönümünü ve çocuk bayramımızı coşkuyla kutluyoruz. Milletimizin bağımsızlığa ulaşması uğruna canlarını feda eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullandı. Özer, daha sonra telefonla özel kalemini arayarak İstanbul'un trafik sorunu ile ilgili olarak toplantı yapılması talimatı verdi.





"BUGÜNÜN ÇOCUKLARI YARININ YÖNETİCİLERİ"







Mevlüt Uysal da bugünün çocuklarının gelecekte ülkenin yöneticileri olacaklarını söyleyerek "Bugünden bu makamlarda olabileceklerini düşünmeleri gerekiyor. Başkanımız da bugün itibariyle koltuğu devraldı. Tabii dünyada çocuklara ait ilk bayram. İnanıyoruz ki bu gençler çocuklarımız gelecekte ülkeyi yönetme adına, ülkenin geleceği adına, şimdiden hazırlıklı olmaları adına bunların önemli olduğunu düşünüyorum. Bütün ülkemize çocuklarımıza bayramımız kutlu olsun, diyorum. Bütün çocukların geleceği aydınlık olsun, diyorum. Çocukların geleceğinin aydınlık olması demek ülkemizin geleceğinin aydınlık olması demek. İnşallah ülkemiz adına çocuklarımız adına dünya çocukları adına mutlu bir dünya mutlu bir gelecek temenni ediyorum" diye konuştu.





23 NİSAN ÖZEL OTURUMU







Belediyedeki etkinlik çerçevesinde daha sonra İBB Çocuk Meclisi üyeleri 23 Nisan Özel oturumunda buluştu. Belediye Meclis Üyelerinin oturduğu sıralara oturan çocuklar coşkuyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Burada da günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Uysal, konuşmasının sonunda sıralarda oturan tüm çocuklara bisiklet hediye edeceğini söylemesinin ardından salonda alkışlar ve ıslıklar yankılandı.