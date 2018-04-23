Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - İSTANBUL
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında makam koltuğunu 7. sınıf öğrencisi Yağmur Özer'e devretti. İstanbul'un yeni belediye başkanı İstanbul trafiğine çözüm üretilmesi için gerekli çalışmaların başlatılması talimatını verdi.
(Görüntülü Haber) İBB BAŞKANI UYSAL KOLTUĞUNU KÜÇÜK ÖĞRENCİYE DEVRETTİ (1)
Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - İSTANBUL İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında makam koltuğunu 7. sınıf öğrencisi Yağmur Özer'e devretti. İstanbul'un yeni belediye...
Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - İSTANBUL
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