(Görüntülü Haber) Hafriyat kamyonu İETT otobüsüne çarptı: 6 yaralı

Ersan SAN/İSTANBUL, (9- BAŞAKŞEHİR'de hafriyat kamyonu yolun karşısına geçip İETT otobüsüne çarptı. 6 kişi yaralandı.  Başakşehir Kayaşehir'de kontrolden çıkan hafriyat kamyonu, karşı şeritte seyreden İETT otobüsüne çarptı....

Ersan SAN/İSTANBUL, (9- BAŞAKŞEHİR'de hafriyat kamyonu yolun karşısına geçip İETT otobüsüne çarptı. 6 kişi yaralandı. 

Başakşehir Kayaşehir'de kontrolden çıkan hafriyat kamyonu, karşı şeritte seyreden İETT otobüsüne çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. 

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