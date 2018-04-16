Ersan SAN/İSTANBUL, (9- BAŞAKŞEHİR'de hafriyat kamyonu yolun karşısına geçip İETT otobüsüne çarptı. 6 kişi yaralandı.
Başakşehir Kayaşehir'de kontrolden çıkan hafriyat kamyonu, karşı şeritte seyreden İETT otobüsüne çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
(Görüntülü Haber) Hafriyat kamyonu İETT otobüsüne çarptı: 6 yaralı
Ersan SAN/İSTANBUL, (9- BAŞAKŞEHİR'de hafriyat kamyonu yolun karşısına geçip İETT otobüsüne çarptı. 6 kişi yaralandı. Başakşehir Kayaşehir'de kontrolden çıkan hafriyat kamyonu, karşı şeritte seyreden İETT otobüsüne çarptı....
Ersan SAN/İSTANBUL, (9- BAŞAKŞEHİR'de hafriyat kamyonu yolun karşısına geçip İETT otobüsüne çarptı. 6 kişi yaralandı.
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