(Görüntülü) Haber Global 'mağdurun sesi' olacak

Sinem ERYILMAZ - Ömer Hasar / İSTANBUL,() - Geçtiğimiz hafta yayın hayatına giriş yapan Türkiye'nin en genç haber kanalı Haber Global'in Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, bambaşka bir ekran oluşturmak istediklerinin altını çizerek, "Mağdurun devlete sesini duyurmasını sağlayacağız" dedi. Güvenilir, tecrübeli, insan odaklı, hızlı, sosyal habercilik anlayışıyla topluma ve insana katkı sağlayan haberler yapan, Türkiye’nin en iyi haber kanallarından biri olmayı hedefleyerek, haberciliğin rutinlerini kıran bir kanal olma amacıyla yola çıkan Türkiye'nin yeni haber kanalı Haber Global geçtiğimiz hafta yayın hayatına başladı. Azerbaycanlı Global MedyaGroup A.Ş.tarafından kurulan ve Genel Yayın Yönetmenliği'ni deneyimli televizyoncu Suat Toktaş'ın yaptığı kanal, her biri alanında uzman birçok ismi kadrosunda bulunduruyor. Bütün platformlarda izlenir olacak Haber Global Türkiye'den ve dünyadan haberler, tartışma programları, ekonomi, spor, insan hikâyeleri, sosyal medya, teknoloji, sanat, eğlence, müzik ve belgesel olmak üzere pek çok konuda içerikleri izleyicileri ile buluşturacak. Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş kanalın kuruluş hikâyesini anlatırken, Türkiye televizyonculuğu için müthiş bir proje olduğunu ifade etti. 200'den fazla alanında uzman kişi ile yola çıkıldığını bildiren Toktaş, editörleri ve ekran yüzleri ile ortak bir dil, kültür ve habercilik anlayışı oluşturduklarını kaydetti. Toktaş, kışkırtan değil, uzlaştıran bir çizgi izleyeceklerinin altını çizerek, "biz daha çok sosyal haberlere eğilmeyi düşünüyoruz. Tartışma programlarımız da olacak. Tartışma programlarımızda herkesin kendisini rahatlıkla ifade edebileceği bir platform oluşturmayı hedefliyoruz. Kışkırtan değil tam tersine birbirini anlamaya çalışan görüşlerini en net şekilde ifade edebilecekleri bir tartışma programı formatı yaratmayı hedefliyoruz" dedi. "TOPLUM SORUNLARINA EĞİLECEĞİZ" "Bizim daha çok yapmak istediğimiz ve iddialı olduğumuz yer, gündüz kuşaklarındaki sosyal habercilik çerçevesinde ürettiğimiz haberlerimiz olacak" diyerek sözlerine devam eden Toktaş , "Gündüz saatlerinde toplum sorunlarına eğilen, mağdurun devlete sesini duyurmasını sağlayacak, devletle halk arasında köprü oluşturacak ve çözüm üretebilecek bir kanalız. Çünkü siyasetin çok konuşulduğu bir dönemdeyiz. Siyaset çok fazla konuşulduğu için sosyal sorunlarımızın biraz ıskalandığını düşünüyoruz. O alanda habercilik yapmayı planlıyoruz. Bu anlamda insanların seslerini duyurabilirsek ne mutlu" şeklinde açıklamada bulundu. "DOĞRU VE HIZLI HABERCİLİK YAPACAĞIZ " Haber Global’ın ekran yüzlerinden Erhan Ertürk de heyecanlı olduklarını vurgulayarak, "Türkiye'nin en genç haber kanalını kurduk. Genç bir haber kanalıyız ama bu binanın içine tecrübeyi getirdik. Bu binada Türkiye'nin en iyi gazetecilerini ve ekran yüzlerini göreceksiniz. Bu binanın içerisine tecrübeyi, bilgiyi ve birikimi getirdik. Dolayısıyla iddialı bir başlangıç yaptık. Türkiye'nin en genç haber kanalında doğru ve hızlı habercilik yapacağız. Bunları düşünerek yola çıktık ve yayınlarımıza başladık. İzleyiciye layık olmaya çalışacağız" diye konuştu. "ANLAŞILIR OLMAK GİBİ BİR DERDİMİZ VAR" Kanalın bir başka ekran yüzü Senem Toluay Ilgaz ise kurulan ekibin çok tecrübeli olduğuna değinerek şunları söyledi: Medyanın farklı yerlerinde çalışmış haberciler var. Bu ikisinin bir araya gelmesi de güzel. Çünkü ikisinin dinamikleri farklı ve onun ortasını bulmak da güzel. Tecrübeli ve heyecanlı bir ekip... Sanki mesleğe dün başlamış gibi bir heyecan var. Bunu da hazırlık aşamasında gördüm. O aşamada bir haber metnini nasıl yazmalıyız, televizyon metni nasıl olmalı, standartlarımız ne olmalı diye... Çünkü anlaşılır olmak gibi bir derdimiz var. Bu ekrana gelen her haberin seyirci açısından anlaşılır, basit bir dili olması lazım." "HABERCİLİĞE YENİ BİR SOLUK GETİRMEK İSTİYORUZ" "Haber Global çok heyecanlı, çok dinamik ve deneyimli bir ekipten oluşuyor" diyen diğer bir ekran yüzü Seda Selek, "Ben dahil bütün arkadaşlarımız farklı kanallarda edindiğimiz tecrübelerimizi buradaki ortak havuzda bir araya getirdik. Bunun yaratacağı sinerji elbette önemli. Beklentilerimiz var. Her şeyden önce Türkiye'de çok uzun süredir yeni bir haber kanalı kurulmadı. Biz Haber Global olarak televizyonculuğa ve haberciliğe yeni bir soluk getirmek, klişelerin ve kalıpların dışına çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. (FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ)