(Görüntülü Haber) Global Girişimcilik Konferansı

Taner YENER - İdris TİFTİKCİ / İstanbul - GLOBAL Girişimcilik Konferansı'nda konuşan Doğan Online Kurucusu ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, "Hiçbirimiz geriye dönüp dijitalleşmenin sağladığı faydalardan vazgeçmek istemeyiz. Diğer yandan, dijitalleşme ve yaşam bilimleri birbiriyle ilişkili, ama bağımsız dönüşümler, eşi benzeri görülmemiş sosyal ve kişisel ikilemleri ortaya çıkartıyor" dedi. "DİJİTALLEŞMENİN SAĞLADIĞI FAYDALARDAN VAZGEÇMEK İSTEMEYİZ" Türkiye'nin lider e-ticaret platformu Hepsiburada'nın desteklediği Global Girişimcilik Konferansı (Global Entrepreneurship Congress - GEC) İstanbul'da düzenleniyor. Konferansta Doğan Online Kurucusu ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner de konuşma yaptı. Hanzade Doğan Boyner, dijital dönüşümün sosyal etkilerine değindi. İnternet çağının ve teknolojik gelişmelerin tetiklediği dijital dönüşümün iş yapış şekillerini ve yaşamsal alışkanlıkları derinden etkilendiğinden bahseden Boyner, "Aralarında önde gelen e-ticaret platformu Hepsiburada'nın da bulunduğu, Türkiye'nin en büyük internet şirketinin kurucusu olarak bir teknoloji tutkunuyum. Son 20 yıl içerisinde sahip olduğumuz her şeyi bir düşünün, daha fazla ağa bağlıyız. Milyarlarca insan, dijital devrim sayesinde biyoteknoloji alanındaki gelişmelerden yapay zekaya kadar değerli bilgilere erişebiliyor. Teknoloji hayatları kurtarıyor, verimliliği arttırıyor, bilgiye ulaşmayı kolaylaştırıyor, istediğimiz ürünü saniyeler içerisinde en ucuz fiyatla bulmamızı sağlıyor ve tüm dünyanın birbiriyle bağlantı içerisinde olmasını mümkün kılıyor. Hiçbirimiz geriye dönüp dijitalleşmenin sağladığı faydalardan vazgeçmek istemeyiz. Diğer yandan, dijitalleşme ve yaşam bilimleri birbiriyle ilişkili, ama bağımsız dönüşümler, eşi benzeri görülmemiş sosyal ve kişisel ikilemleri ortaya çıkartıyor" dedi. "İNOVASYONU YAVAŞLATMADAN EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARTMAK" Hanzade Doğan Boyner, "Bu nedenle dijitalleşmenin sosyal etkisini düşündüğümüzde, insani ve sosyal yapılarımızın gelecekteki dönüşüme nasıl uyum sağlayabileceğini, uyum sağlaması gerektiğini düşünmemiz ve tasarlamamız gerekiyor. Buna karşı çıkmamız ve robotların işlerimizi elimizden alacağına dair korku senaryoları yazmamıza ya da gelişmekte olan teknolojilerin her şeye çözüm sağlayacağına dair doldurulamaz hayaller kurmamıza gerek yok. Teknoloji ve insan toplumu birlikte gelişiyor ve yolları kesişiyor. Hiç şüphe yok ki dijital devrim sosyal değerlerimizi etkiledi ve etkilemeye de devam edecek. Önümüzdeki zorluk, inovasyonu yavaşlatmadan veya hızını kesmeden, topluma olan faydaları en üst seviyeye çıkartmak için doğru yasal, düzenleyici ve ahlaki yapılara sahip olabilmek. Şu anda sahip olduğumuz tüm normları ve kuralları sorgulayacak cesarete sahip olmalı, farklı bir açıdan düşünmeliyiz. Siyasi liderliği, tüm sivil toplumu, ticareti ve ekosistemi bir bütün olarak düşünüp sosyal sözleşmemizi yeniden tanımlamak için birlikte çalışmalıyız" şeklinde konuştu. DİJİTAL EKONOMİSİ SEANSINDA OTURUMLAR DÜZENLENDİ "Global Bir Ekosistem İnşa Etmek" sloganıyla düzenlenen bu yılki zirvenin destekçisi Hepsiburada, bugün gerçekleştirilen 6 seanstan biri olan "Dijital Ekonomi" seansını üstlenerek 4 farklı oturum gerçekleştirdi. "Dijital Ekonomi'nin Sonrası" başlıklı oturumunda, e-ticaretin ve dijital ekonominin geleceği konusundaki görüşleriyle Hepsiburada CEO'su Hein Pretorius da yer aldı. Hepsiburada Pazarlama Grup Başkanı Yüce Zerey ise pazarlama ve reklam teknoloji trendlerinin, pazarlama dünyasının değişen düşünce yapısının ele alındığı panelde konuşmacı oldu. Hepsiburada'nın sahiplendiği oturumlardan bir diğerinde Hepsiburada Kurumsal İletişim ve İlişkiler Grup Başkanı Koray Öztürkler moderatörlüğünde dijital pazaryerleri konuşuldu. Pazaryerlerinin büyüklükleri ve artan önemleriyle dijital pazaryerlerinin fırsatları, avantajları ve trendler hakkında tartışıldı. YAPAY ZEKADAN, AKILLI ŞEHİRLERE KADAR BİRÇOK KONU KONUŞULACAK Dünyanın en kapsamlı girişimcilik ekosistemi paydaş toplantısı olarak kabul edilen Global Girişimcilik Kongresi, 19 Nisan'a kadar Hilton İstanbul Bomonti Hotel Konferans Merkezi'nde devam edecek. 170'i aşkın ülkeden 3 binden fazla katılımcının beklendiği kongrede, yaklaşık 250 uluslararası uzman konuşmacı da görüş ve tespitleriyle katılımcıların ufkunu açacak. "Global Bir Ekosistem İnşa Etmek" sloganıyla düzenlenen bu yılki zirvede, 4. Endüstri devriminden, büyük veriye, yapay zekadan, dijital ekonomiye, akıllı şehirlerden, Fintech'e kadar birçok konu masaya yatırılacak. E-TİCARETİN EN BÜYÜK OPERASYON MERKEZİNE SAHİP Gebze'de 100 bin metrekare depolama alanıyla e-ticaretin en büyük operasyon merkezlerinden birine sahip olan Hepsiburada, üstün teknolojiye sahip altyapısıyla Türkiye'de e-ticaretin gelişimine ve dijital dönüşüme katkı sağlıyor. Şimdiye dek 3 kez Türkiye'nin en sevilen e-ticaret markası (lovemark) seçilen Hepsiburada, sadece Türkiye'nin değil Doğu Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'nun da en büyük e-ticaret platformu.