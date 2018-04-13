(Görüntülü Haber) Fuar'da "Küçük Einstein" ödülü alan öğrencileri Kaymakam ödüllendirdi

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da, bir özel kolejde yapılan ve 7 ilden gelen özel okulların katılımıyla düzenlenen First Lego Leugue Jr Bilim Fuarı'na (Suyun macerası) temasıyla katılan Bağlar ilçesinin en dezavantajlı okullardından olan biri olan Hürriyet İlkoklu öğrencileri, tuzlu ve kirli suyu arandırarak içilebilir hale getiren projeleri ile fuarın en prestijli ödülü olan "Küçük Einstein" ödülünü kazandı. Ödülü alan öğrencilerinde bulunduğu ilçedeki diğer başarılı öğrenciler ilçe Kaymakamı tarafından ödüllendirildi. Merkez Bağlar ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okulların katıldığı çeşitli yarışmalarda derece sağlayan öğrenciler Kaymakam Tolga Toğan tarafından ödüllendirildi. Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası'nda birinciliği elde eden Bağlar Kiptaş Lisesi öğrencileri, Türkiye Dağcılık Federasyonu Spor Tırmanış Minikler Türkiye Şampiyonası'nda 3'üncü olan Mert Poyraz, First Lego Leugue Jr Bilim Fuarı'na kirli ve tuzlu suyu aratarak içelebilir hale getirdikleri için "Küçük Einstein" ödülü olan Hürriyet İlkokul öğrencileri Kaymakam Toğan tarafından ödüllünderildi. Bu yarışmalarda başarı elde eden öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Tolga Toğan, başarılarından dolayı hem öğrencileri tebrik etti hem çeşitli hediyeler verdi. Bağlar ilçe Milli Eğitim müdürü Fikret Elaltuntaş'ın katıldığı ödüllendirme töreninde konuşan Kaymakam Toğan, bilim, kültür, spor gibi bir çok alanda Diyarbakır'ın önemli çalışmalar başardığını belirterek, bu gururu hep birlikte yaşadıklarını dile getirdik. Kaymakam Tolga Toğan, "Diyarbakırımız sağlanan huzur ortamı ve onun verdiği çoşku, gayretler sonucunda güzel bir geleceğe doğru yürüyor. Gençlerimizle, çocuklarımızla birlikte bu başarıları görmek bizi mutlu ediyor"diye konuştu.