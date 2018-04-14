(Görüntülü Haber) FETÖ'nün askeri imamı itirafçı oldu, Gülen imzalı saatlerin yerini söyledi

(Görüntülü Haber) FETÖ'nün askeri imamı itirafçı oldu, Gülen imzalı saatlerin yerini söyledi

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