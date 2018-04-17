(Görüntülü Haber) Erdoğan'a destek için 5'inci Türkiye turu

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a destek için 5 yıl önce Türkiye turuna başlayan Erol Özavcı, 5'inci turunu yapıyor. Turu kapsamında 5'inci kez Afyonkarahisar'a gelen Erol Özavcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ilgi olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek için 5 yıl önce otomobiliyle Şırnak'tan başlayıp Türkiye'yi dolaşan Erol Özavcı, 5'inci kez Afyonkarahisar'a geldi. Üzerinde Türk bayrağı, Cumhurbaşkanlığı forsu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafıyla 'Biz Türkiye'yiz' ve 'Dünya lideri' yazılarının yer aldığı otomobiliyle şehir turu adan Erol Özavcı, turun ardından gazetecilere açıklama yaptı. 'O KADAR BÜYÜK İLGİ VAR Kİ' Erol Özavcı, 5 yılda Türkiye'yi 5'inci kez turladığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve dava arkadaşları sadece Allah'a güvenerek bu zorlu yola çıktı. Sadece ülkemizdeki vatandaşlarımız için değil tüm mazlum insanların huzur ve kurtuluşu için yılmadan ve usanmadan koşuyorlar. 5'inci kez Türkiye turu yapıyorum. Bugün Afyonkarahisar'dayım ve Şırnak'tan başladım. O kadar büyük ilgi var ki Sayın Cumhurbaşkanımıza. Ben bu araçla giydirilmiş şekilde Türkiye'yi karış karış geziyorum. Daha önce aracını böyle giydiren bir kişi Türkiye turu yapamazdı. Hiçbir zaman siyasi lider doğuya kadar gidemezdi. Güneydoğu'ya gidip de hiç siyaset yapmadı. Cumhurbaşkanımız her yere köşe bucağa gitti. Cumhurbaşkanımız her yerde Türkiyemizin güzelliğini anlattı" dedi. Türkiye'deki kardeşlik bağlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuvvetlendirdiğini vurgulayan Özavcı, Türk- Kürt ayrımına Erdoğan'ın son verdiğini savundu. Erol Özavcı, bir sonraki durağının Isparta olduğunu belirtti.