(Görüntülü Haber) El emeği eserler dev çadırda sergilendi

ÜMRANİYE Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda eğitim gören kursiyerler, el emeği eserlerini Ümraniye Santral Meydanı’nda kurulan dev çadırda sergiledi.





Ümraniyelilerin yoğun ilgisi altında gerçekleştirilen açılış, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın konuşmasıyla başladı ve kursiyerlere sertifikalarının takdim edilmesiyle devam etti. Kursiyerlerin sertifikalarını almasının ardından kurdele kesimiyle sergi alanı ziyaretçilere açıldı.





"KURSLARIMIZ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SEVİYESİNDE"





Meslek edindirme kurslarının uzun yıllardır faaliyet gösterdiğini belirten Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, "Artık güzel sanatlar fakültesi öğrencileri gibi beceri sahibi kursiyerler yetiştiriyoruz. Her sene yaptığımız bu eserleri bir sergi alanında toplu olarak sergileyerek, onları onurlandırıyoruz. Hem sertifikalarını veriyoruz hem de sergiliyoruz" dedi.





"KURSİYERLERİMİZE DÜKKANLAR TAHSİS ETTİK"





Hasan Can, "Bizim Ümraniye’de bir Hanımeli Çarşımız var. Bu çarşımızda öğrettiğimiz sanatları icra edip el emeği ile bir şeyler yapan ve bunu satarak para kazanmak isteyen hanımlara da 20 tane şık ama küçük dükkancıklar kurduk. Bunları onlara ellerindeki malları satabilecekleri zaman kadar ücretsiz olarak tahsis ediyoruz. Hanımlar böylece elde etmiş oldukları becerileri de ekonomik getiriye dönüştürüyor" ifadesini kullandı.





Meslek Edindirme Kursları'nda 28 branşta 19 kurs merkezinde eğitimler verildi. Kadınlar; minyatür, tezhip, hat, bilgisayar, çocuk gelişimi, mefruşat, abiye giyim, ebru, el nakışı, el sanatları, yabancı dil , iğne oyası, yemek yapımı ve sunumu, pastacılıkta yıl içerisinde ürettikleri ürünleri Ümraniyeliler ile buluşturdu.