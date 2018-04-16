(Görüntülü Haber) (Ek Görüntü) HAFRİYAT KAMYONU İETT OTOBÜSÜNE ÇARPTI 6 YARALI

(Görüntülü Haber) (Ek Görüntü) HAFRİYAT KAMYONU İETT OTOBÜSÜNE ÇARPTI 6 YARALI

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