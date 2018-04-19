(Görüntülü Haber) Ege'nin iki yakası birlikte turizm için Foça'da buluştu

Seyfi GÜL FOÇA (İzmir), () İZMİR'in Foça ilçesinde, Turizm'de Türk Yunan Sınır Ötesi İşbirliği konulu panel düzenlendi. Panelde, turizmciler; daha çok biraraya gelinmesi, Sakız Adası ve Foça'nın turizm değerlerinin birlikte pazarlanması, iki ülke dışından geleceklere ortak tur paketleri düzenlenmesi, festival ve tanıtımlarda değerlerin paylaşılması gibi konularda prensip kararları aldı. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Foça Reha Midilli Turizm Fakültesi, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar (ETİK) Birliği, Foça Kaymakamlığı, Foça Belediyesi ve Reha Necla Midilli Eğitim ve Yaşlı Evi Vakfı işbirliği ile Reha Midilli Kültür Merkezi'nde düzenlenen Turizm'de Türk Yunan Sınır Ötesi İşbirliği konulu panele, dünyanın en önemli tur operatörlerinden birinin (Mark Warner) CEO'su Sue Thomas, Yunanistan'ın Sakız (Chios) Adası Belediye Başkan Yardımcısı Apostolos Tziotis, Sakız Adası Ticaret Odası Başkanı George Georgoulis, Sakız Adası Aile Konaklamaları Derneği Başkanı Dimitrios Kytrilakis, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar (ETİK) Birliği Başkan Yardımcısı ve Danışma Kurulu Üyesi İlker Ünsever, ETİK Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu(TÜROFED) Başkan yardımcısı Mehmet İşler konuşmacı olarak katıldı. Moderatörlüğünü DEÜ Foça Turizm Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Metin Kozak'ın yaptığı, baştan sona dostluk gösterileri ve işbirliği niyetlerinin açık olarak ortaya konmasıyla geçen panel, Türkiye'de ve Yunanistan'da çok bilinen şarkıları iki dilde söyleyen Oğuzhan Çakırefe- Oral Girginer ikilisinin gitar ve buzuki eşlikli mini konseriyle başladı. KAVALADAN GELEN DEDEM İLE FOÇALI HRİSTONUN MİRASI CHP'li Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, 'Hoşgeldin' konuşmasında iki ülkenin ortak geçmişine ve yaşadıklarına vurgu yapıp, Güzelliklerin yanısıra depremler, yangınlar yaşadık. Bunlar bile ortak mirasımızdır. Bu öykü benim Kavala'dan gelen dedem ile burada yaşayan Hristo'nun öyküsüdür dedi. Foça Kaymakamı Ali Çetin'in Dünyada huzur ve barışı getirecek belkide en önemli faktör turizm olacaktır. Çünkü turizmle insanlar biribirini daha iyi anlar ve bilir hale gelecektir sözleri alkışlandı. Sakızlı konukların Foça'da gördükleri ilgi ve sevgiye teşekkür ettikleri konuşmaların ardından panale DEÜ Foça Turizm Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Metin Kozak'ın Türkiye'den Yunanistan'a ve İzmir'den Sakız'a çok sayıda turistin defalarca gitmesinin nedeni Yunanlı konuklarımız açısından nedir şeklindeki sorusuyla başladı. Samimi yanıtlar veren konuk konuşmacılar; Türklerin Yunanlılar gibi eğlenmeyi sevdiğini, özellikle Sakız Adası'ndaki otel ve tesislerin Türkiye'dekilerden daha iyi olmadığını ancak burada özgürce hareket ettiklerini, kaldıkları otellerin işletmecileri ve halkla çok samimi ilişkiler kurduklarını, kendilerini başka bir ülkede ama kendi insanlarıyla birarada hissettiklerini, bu nedenlerle tekrar tekrar geldiklerini söyledi. HANGİ ÜLKEDE OLDUĞUMU KARIŞTIRIYORUM İngiliz olduğunu, iki ülkede de iş yaptığını ve yaşadığını belirten tur operatörü CEO'su Sue Thomas; Kulaklarımı kapatıp dil farkını izlemediğim zamanlar hangi ülkede olduğumu şaşırıyorumsözlerini, portakal - portakali, kalamar - kalamari, karpuz - karpuzi örnekleriyle destekledi. ETİK Birliği Başkan Yardımcısı ve Danışma Kurulu Üyesi İlker Ünsever, Sakız Adası ve Çeşme'de büyütülen ve yapılan havaalanlarını eleştirdiği konuşmasında, bunların yapımıyla turizmin nitelik değiştireceğine dikkat çekti. Ünsever, Yüzde 20 kapasiteyle çalışan bir saatlik uzaklıktaki Adnan Menderes Havaalanı dururken, Çeşme'ye havaalanı yapan anlayıştaki insanlar yavaş yavaş bitsin istiyorum. Biz gemiyle gitmek, gemiyle gelmenin hatta biraz çile çekerek gelmenin peşinde olmamız gerek. Sakız'daki havaalanı büyüdüğünde yer sorunu olacaktır. Fiyatlar pahalılaşacak, Türkler ayağını kesecektir. Rekabetten kazanan rakipler değil o rakiplerden birşeyler satın alan veya onlardan beklentileri olanlardır. Bu nedenle rakip olmayacağız. Hizmet kalitemizle orantılı olarak birlikte fiyat belirleyeceğiz dedi. GİDEN 1 BUÇUK MİLYON GELEN 200 BİN ETİK Başkanı Mehmet İşler da konuşmasında Ege'nin iki yakasının da kazanması için somut önerilerini ortaya koydu. Ege'de kazan kazan taktiğinin uygulanması, Sakız ve Foça'yı kapsayan 3 gün orada 4 gün burda şeklinde tur paketleri hazırlanması, Sakız Adası'ndaki festivalde izlediği davul şovunun eylül ayında Foça Festivali'nde de yer alması önerisi katılımcılar tarafından benimsendi. Turist sayıları açısından yaşanan dengesizliği rakamlarla ortaya koyan İşler; 2017 yılında bizden Yunanistan'a giden turist sayısı 1,5 milyon. Bize gelen 200 bin. Bu paneli ikimiz için kazan kazan yolunda bir ön çalışma gibi görüyorum. Dostlarımız aynı adada birbirinden farklı ilgi alanları oluşturmayı, gelenlerin daha fazla kalmasını ve her günü bir başka yerde geçirmeyi özendirecek şeyler üretmeyi çok iyi başarıyorlar. Bu sene Sakız'da Mostra'da müthiş bir davul festivali vardı. Bu şovu bu yıl Foça'da Foçalılara izletmek istiyoruz dedi. Son bölümde bazı dinleyicilerin adalar halkıyla ilgili anılarına yer verilirken, soruları da yanıtlandı. Panel Prof. Dr. Metin Kozak'ın teşekkür konuşmasının ardından Sakız adası ve Foça'yı tanıtıcı doküman ve yerel ürünlerden oluşan hediye paketlerinin takdimi ve fotoğraf çekimiyle tamamlandı. Paneli Sakız Adası ve Foça'dan turizm yetkilileri ve turizmciler, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, DEÜ Foça Reha Midilli Turizm Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri ile vatandaşlar paneli ilgiyle izledi.