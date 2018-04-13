(Görüntülü Haber) Diyarbakır'da yağış etkili oldu

Boğaz'da ilk kez yaşandı. Yüzlerce geminin...

(Görüntülü Haber) Boğaz'da ilk kez yaşandı....

(Görüntülü Haber) Boğaz'da ilk kez yaşandı....

(Görüntülü Haber) Boğaz'da ilk kez yaşandı....

Yalıya çarpan gemi için bir haciz başvurusu daha