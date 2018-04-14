(Görüntülü Haber)Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığı İl Yönetimi Tanışma ve İstişare Toplantısı'nda konuştu (1)

(Görüntülü Haber)Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığı İl Yönetimi Tanışma ve İstişare Toplantısı'nda konuştu (1)

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