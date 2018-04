(Görüntülü Haber) Dernek başkanının görevden uzaklaştırılmasına tepki

Satılmış AKKAŞ AFYONKARAHİSAR, () Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı'nın görevden uzaklaştırılması şehit aileleri ve gazilerin tepkisine neden oldu. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban da karara tepki gösterdi. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, 'Genel merkezden izinsiz personel görevlendirmek ve eksik evrak ile gaziyi dernek üyesi yapmak' gerekçesiyle genel merkez tarafından disiplin kuruluna sevk edilerek görevinde uzaklaştırıldı. Kumartaşlı'nın görevinden uzaklaştırıldığını duyan şehit aileleri ve gaziler dernek binasına gelerek kendisine destek oldu. 8 yıldır görevini yürüten Kumartaşlı'ya Belediye Başkanı Burhanettin Çoban da destek vererek, dernek binasını ziyaret etti. Şehit aileleri ve gaziler tarafından karşılanan Başkan Çoban, her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduklarını, Kumartaşlı'ya yapılanın haksızlık olduğunu ve buna karşı sessiz kalmayacaklarını söyledi. Çoban, Şehit aileleri ve gazilerimiz İsmail Kumartaşlı'nın yanındadır ve arkasındadır. Biz de Afyonkarahisar Belediyesi olarak açık ve net söylüyorum; İsmail kardeşimizin ve bu derneğin yanındayız. İsmail kardeşimizi hiç kimseye yedirtmeyiz. Allah'ın izniyle onun haklı mücadelesinde tüm gücümüzle yanındayız. Bu derneğin genel başkanı maalesef bir takım yanlış tutumlar içerisine girmiş. Yine Afyonkarahisar'dan da şehit ailelerimizden yanlış bilgiler aldırtarak ve dilekçe yazdırtarak keyfi bir uygulamaya geçiyor dedi. Genel merkezin çalışmalarıyla bir şubenin altında kaldığını, şehit aileleri ve gazileri temsil edemediğini iddia eden İsmail Kumartaşlı, görevden uzaklaştırılmasının tek nedeninin oy kaygısı olduğunu öne sürdü. Kumartaşlı, Vatan, bayrak ve millet için canını vermiş bu mübarek insanların hakkını ve hukukunu Ankara'da temsil edemediği gerekçesiyle mevcut başkana oy vermeyeceğimizi ve desteklemeyeceğimizi bildirmemiz üzerine bir takım saldırılara başlandı. Seçme ve seçilme hakkımız elimizden alınmaya çalışıldı. Bizim özgürlüğümüz kısıtlanmaya çalışıldı. Saçma ve sudan sebeplerden dolayı genel merkezimiz tarafından disiplin kuruluna sevk edildim. 298 üyesi olan derneğimizin bir üyesinin eksik evraktan dolayı üye yapılması, gazimizin kızını haftada bir gün dernek binamızda görevlendirdiğimiz için genel merkezden izin almadığımız gerekçesiyle disiplin kurulu kararıyla uzaklaştırma cezası verildi diye konuştu. 'OĞLUMUN YOKLUĞUNU HİSSETTİRMEDİ' Şehit Piyade Uzman Çavuş Kerim Üye'nin annesi Fatma Üye, oğlunun yokluğunu İsmail Kumartaşlı'nın hissettirmediğini vurguladı. Oğlu şehit olduktan Kumartaşlı'yı oğul bildiklerini anlatan Üye, şöyle dedi Oğlum şehit düştüğünde devlet yanımda bir gün durdu, vatandaş bir gün durdu. Ama benim İsmail oğlum her gün yanımda. Oğlumun yokluğunu İsmail ile giderdim. O bana evlat ben ona anne oldum. Bırakın dernek başkanlığını böyle bir evlat başka bir anneye nasip olmadı. Ama bizim gibi şehit ailelerine nasip oldu. Biz ondan razı olduk. Allah da ondan razı olsun. Şehit Piyade Uzman Çavuş Altan Çimen'in babası Ali Çimen de Kumartaşlı'ya yapılanın haksız ve hukuksuz olduğunu belirterek, bu kararı kınadıklarını ve her zaman İsmail Kumartaşlı'nın yanında olduklarını söyledi.