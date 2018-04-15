(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Beykoz 6. olağan ilçe kongresinde konuştu (2)

(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Beykoz 6. olağan ilçe kongresinde konuştu (2)

YORUM EKLE
Gönder