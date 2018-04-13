CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda Başbakan Binali Yıldırım ile görüşüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beykoz'daki ziyaretlerinin ardından Beylerbeyi Sarayı'na geçti. Saat 20.45'te de Başbakan Binali Yıldırım Beylerbeyi Sarayı'na geldi.
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakan Yıldırım ile görüşüyor (1)
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda Başbakan Binali Yıldırım ile görüşüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beykoz'daki ziyaretlerinin ardından Beylerbeyi Sarayı'na geçti. Saat 20.45'te de Başbakan Binali...
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