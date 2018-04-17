(Görüntülü Haber) Çeyiz sandıkları modernize oldu

Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ KAYSERİ,() Kayseri'de yapılan modern çeyiz sandıkları yurt dışına da gidiyor. Günümüzde modernize edilen, hatta aksesuar olarak kullanılan çeyiz sandıklarının boyu ve eni küçülürken,üzerlerindeki oymalar CNC tezgahlarda bilgisayarlı olarak yapılıyor. Günümüzde genç kızların çeyizlerinin yanı sıra damat için kız tarafının satın alınan küçük boyutlu Damat sandıkları da dikkat çekiyor. Anadolu'da çeyiz sandığı geleneğinin halen devam ettiğini ve sandıkların modernize edilerek çok çekici hale geldiğini belirten Hacı Hafız lakabıyla bilinen 80 yaşındaki 60yıllık sandıkçı Hacı Ali Demirçalı Atadan, deden, babadan çeyiz sandığı yaparız. Yıllar içinde imalatımızı atölyeden, Organize Sanayi bölgesinde fabrikaya dönüştürdük. Yıllar içinde çeyiz sandığı adeti biraz gerilese bile , özellikle Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da hala gözde. Batı bölgelerindeki ise çeyiz sandıkları aksesuar, hatta sehba ve koltuk gibi de kullanılıyor. Avrupa ülkelerine de çok miktarda ihracatımız var. Zira,orada örf ve adetini unutmayan gurbetçilerimiz gelinlik kızları için , çeyiz sandığından vazgeçmiyorlar.Yabancılarda sandıklarımızı takı saklamak, kıymetli eşyalarını koymak ve salonlarında aksesuar olarak kullanmak için satın alıyor diyor DAMAT SANDIĞI DA MODA OLDU Baba Hacı Ali Demirçalı ile birlikte çeyiz sandığı üretimi, toptan ve parakende satışı yaparak ata mesliğini sürdüren 3. kuşaktan Hasan Demirçalı'da , çeyiz sandıklarının geçmişe göre ebatlarının küçüldüğünü, ağaç işlemeleri sandıkların kumaş ve deri malzemeleri ile farklı hale geldiğine değinerek, şöyle konuşuyor Anadolu da evlenecek genç kızlar için çeyiz sandığı geleneği devam ediyor. Kız çocuğu doğduktan sonra anneler yaptıkları iğne oyaları, danteller ve el emeği göznuru eserleri sandık içine koyarak evlenecek kızıyla birlikte gönderir. Bizim yaptığımız sandıklar genelde MDF malzeme kullanıyor. Daha önce sandıklar cevizden yapılırdı. Ancak ,ağaç malzemelerde sıkıntı yaşanıyordu. Aslında en ideali ceviz ağacından yapılanı. Ama, zamanla çatladığından dolayı MDF kullanıyoruz. Sandıklar gelin ve damat sandığı olarak ikiye ayrılıyor. Erkek sandığında saat, pijama, traş takımı ve benzeri ürünler bulunuyor. Sandık ebatlarının boyu küçüldü. Gelenekten çıkılarak aksesuar olarak kullanılmaya başlandı. Orta sehpa gibi kullananlar var. Sandıkların fiyatları , malzeme ve el işçiliğine göre 400 ile 3000 TL arasında değişiyor. İdeal sandık 90 x60 santim eni 50 santimdir Özellikle , çeyiz sandıklarımızı Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya satıyoruz. Doğu da sandık kültürü çok yaygın. Batı da daha az. Ankara ve İstanbul'a da ürün veriyoruz. Gelin adayları genelde anneleri ile gelerek sanıklarını seçiyorlar