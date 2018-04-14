(Görüntülü Haber) Çavuşoğlu: Müdahale, kimyasal silah kullanan rejime yönelikti 2

Hasan DEMİRBAŞ-Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA, () - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin, İngiltere ve Fransa ile Suriye'ye yönelik operasyonuna ilişkin, "Doğru ile yanlışı iyi ayırt etmek gerekiyor. Dün akşamki müdahale rejime yönelikti. Burada Suriye halkı ve Suriye'ye yönelik bir müdahale olsa biz buna karşı çıkarız. Kimyasal silah kullanan bir rejime yönelik müdahaledir" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Belek turizm merkezindeki Cornelia De Luxe Hotel'de Ak Parti Antalya İl Başkanlığı'nın İl Yönetimi Tanışma ve İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik saldırısını değerlendirdi. Bakan Çavuşoğlu, "Doğru ile yanlışı iyi ayırt etmek gerekiyor. Dün akşamki müdahale rejime yönelikti. Burada Suriye halkı ve Suriye'ye yönelik bir müdahale olsa biz buna karşı çıkarız. Kimyasal silah kullanan bir rejime yönelik müdahaledir. Daha önce defalarca kimyasal silah kullanan ve 1 milyon insanı bizzat kendisi öldüren bir rejime bugüne kadar çoktan müdahale edilmesi gerekiyordu. Esad rejimi görevde kaldığı için tüm çabalarımıza rağmen insanları öldürmeye devam etti. Daha önce kimyasal silah kullandı ve cezalandırılmadığı için tekrar kimyasal kullandı" dedi. 'MÜDAHALE REJİME YÖNELİKTİ' Meselenin sadece kimyasal silah kullanma meselesi olmadığını belirten Mevlüt Çavuşoğlu, 1,5 yıldır Suriye'de barış ve ateşkes için, çatışmasızlık bölgelerinin oluşturulması için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Bakkan Çavuşoğlu, "En kilit ülke Türkiye oldu. Maalesef tüm anlaşmalara rağmen Rusya ve İran'ın da garantör olmasına rağmen Doğu Guta'nın da çatışmasızlık bölgesine alınmasına rağmen burada on binlerce insanı bu rejim son bir ay içinde öldürdü. Bu müdahale rejime yöneliktir. Umarım sonuç odaklı olmuştur. Yapılan açıklamalarına rağmen kimyasal silahların yapıldığı merkezlere füze ve bomba attıklarını söylediler. Sivillerle ilgili bir açıklama olmadı" diye konuştu. 'SURİYE'Yİ BU REJİMDEN KURTARMAMIZ GEREKİYOR' Bu rejimin Suriye'nin başında kalmaması gerektiğine vurgu yapan Çavuşoğlu, "Yarın bu rejim saldırılarını devam ettirirse daha büyük olaylar olur ve iş büyür. Suriye'de kaos geri gelir. Bir an önce siyasi sürece geçmemiz lazım. Suriye'yi bu rejimden kurtarmamız gerekiyor" dedi. Rusya'nın kimyasal silah kullanılmadığı yönündeki açıklamalarını da değerlendiren Mevlüt Çavuşoğlu, şöyle dedi: "Böyle durumlarda en iyi yöntem kimyasal silah kullanıp kullanılmadığı araştırmaktır. Maalesef Güvenlik Konseyi'nde bu fırsat kaçırıldı. Bu çalışmanın mutlaka yapılması gerekiyor. Daha önce kimyasal silah kullanıldığı zamanda buradaki numunelerin Lahey'e ulaşması için destek verdik, uçak tahsisleri yaptık. Bu tür çalışmalara destek verdik. Türkiye olarak kimyasal ve nükleer silahlara karşıyız. Kimyasal silahlara yönelik araştırma şeffaf ve uzmanlığı olan kurumlar tarafından araştırmaların sahada ve laboratuvarlarda yapılması gerekiyor."