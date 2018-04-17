(Görüntülü Haber) Büyükçekmece Kaymakamlığı'nda polisi alarma geçiren ihbar (2)

Ersan SAN/İSTANBUL, ()



Büyükçekmece Kaymakamlığı polise gelen 'saldırı' ihbarı üzerine boşaltılan binada inceleme yapıldı. İncelemenin ardından önormale döndürüldü. Binada yeniden hizmet verilmeye başlandı.



Edinilen bilgiye göre; polis ihbar hattını arayan bir kişi, Büyükçekmece Kaymakamlığı'na saldırı yapılacağı yönünde ihbarda bulundu. Alarma geçen polis, kaymakamlık binasını boşalttı. Çevrede de geniş güvenlik önlemleri alınırken binada inceleme yapıldı.



Yapılan incelemelerde herhangi bir bulguya rastlanılmadı, ihbarın asılsız olduğu öğrenildi. Bunun üzerine önlemler de normale döndürüldü, personel içeri alındı.