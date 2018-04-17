(Görüntülü Haber) Büyükçekmece Kaymakamlığı'nda polisi alarma geçiren ihbar (1)

Ersan SAN - İstanbul - BÜYÜKÇEKMECE Kaymakamlığı polise gelen 'saldırı' ihbarı üzerine boşaltıldı. Edinilen bilgiye göre polis ihbar hattını arayan bir kişi, Büyükçekmece Kaymakamlığı'na saldırı yapılacağı yönünde ihbarda bulundu. Alarma geçen polis, kaymakamlık binasını boşalttı. Çevrede de geniş güvenlik önlemleri alınırken binadaki inceleme devam ediyor.