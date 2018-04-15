(Görüntülü Haber) Bursa'da okul hastane işbirliğiyle örnek proje

BURSA, () - BURSA'da Medical Park Hastanesi ve Mürüvvet Baş Anaokulu işbirliğinde 'Özel Çocuklarımıza Özgürlük' projesi kapsamında velilere yönelik bilinçlendirme etkinliği düzenlendi. Engelli çocuklara karşı tutum ve davranışlar ile bu çocukların toplumdaki konumunun ele alındığı etkinlikte Bursa Medical Park Hastanesi'nde film gösterimi yapıldı, Psikolog Gözde Nilüfer tarafından seminer verildi. Seminere, engeli bulunmayan çocukların velileri katıldı. Seminer öncesi açıklamalarda bulunan Mürüvvet Baş Anaokulu Müdürü Elif Korucu, bu projede kaynaştırma öğrencilerle ilgili çalışma yapmak istediklerini belirtti. Korucu, "Kaynaştırma öğrenci sayısı yüksek bir devlet okuluyuz. Anaokulu olarak hizmet veriyoruz. Her sınıfımızda bir veya iki tane kaynaştırma öğrencimiz var. Çocuklarımıza elimizden geldiğince tüm eğitim kadromuz olarak destek veriyoruz, ancak toplumdaki farkındalığı biz sağlayamıyoruz. Bu yüzden tüm velilerimiz ve misafirlerimizle böyle bir film izleterek arkasından da Medical Park'ın desteği ile psikoloğumuzun bu konuyla ilgili konuşmasını düşündük ve projeyi bugün gerçekleştirmiş bulunuyoruz" dedi. 'ÇOCUKLAR EN ÇOK DIŞLANMAKTAN ETKİLENİYOR' Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Psikolog Gözde Nilüfer ise özel gereksinimlere ihtiyacı olan çocukların var olduğunu, bu çocukların kaynaştırma öğrencisi olarak karşılarına çıktığını söyledi. Nilüfer, "Bu anlamda bu duyarlılığı geliştirmek, hem onların aileleriyle empati yapabilmek, hem de diğer çocukların ailelerine bu konuda farkındalık kazandırmak için burada bugün bu projeyi gerçekleştireceğiz. Çocuklarımızın en çok etkilendiği şey dışlanmak, ayrımcılığa uğramak. Bir çocuğu yaralayan en büyük şey bu olduğu için, biz ailelerin bu konuda farkındalık kazanarak çocuklarını bu anlamda eğitmelerini, bilinçlendirmelerini istiyoruz. Engelli çocuğu farklı görmemeleri, alay etmemeleri, onlarla kaynaşmaları aynı zamanda toplumsal kaynaşmayı da getirecek. Eğer biz anne babaları bu konuda bilinçlendirebilirsek, onlar çocuklara dokunacak ve çocuklar da toplumu geliştirecek diye düşünüyoruz. Toplumsal olarak her anne babanın çocuğunu eğitmesi toplumu da eğitecek. Dolayısıyla engelli bireyleri farklı görmemek, onların sadece bedensel olarak ya da zihinsel olarak farklı olduğunu, ama hepimizin aynı olduğunu görürsek inanın toplum olarak çok daha mutlu bireyler olarak devam edeceğiz" şeklinde konuştu.