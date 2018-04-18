(Görüntülü Haber) Burdur'da kültürel miras sergisi

Mesut MADAN BURDUR, ()Burdur'da 'Geçmişten günümüze kültürel mirasımız' konulu sergi açıldı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü tarafından düzenlenen ve üniversitenin konferans salonundaki serginin açılışına Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Özdemir, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Karakelle ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması açısından bu tür sergilerin önemli olduğunu kaydetti. Sandıkçı, Geçmişten günümüze ve geleceğe kültürümüzü, yansıtan değerleri bir araya getirmişsiniz dedi. Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Karakelle, Ülkemiz farklı kültürlerle zenginlemiş ve günümüze kadar kültürel mirasımız damgasını vurmuştur. Kültürel değerlerimizi koruyabilmek ve gelecek nesillere aktarabilmek maksadıyla Okul Öncesi Anabilim Dalı öğrencileri memleketlerinden derledikleri yaklaşık 1300 eseri burada sergiliyor. Bu serginin gelenekselleşmesini diliyorum diye konuştu. Okul Öncesi Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatma Çalışandemir, Umarım geçmişten gelen değerlerimiz yok olmaz ve umarım gençlerimiz bu değerlerimizi çocuklarımıza aktarabilir dedi. Öğrencilerden Şevval Uygun ve Nur Eda Tutaşer de sergide daha önce hiç görmedikleri alet edevatlarına sergilendiğini anlatırken, Daha önceki zamanlarda günlük hayatta kullanılan bilmediğimiz, görmediğimiz bir çok şeyi bu sergide gördük. Çok faydalı oldu diye konuştu. Hayri Sandıkçı ve Sibel Karakelle tarafından açılan sergi 2 gün açık kalacak.