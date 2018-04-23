(Görüntülü Haber) Burdur'da 23 Nisan kutlaması

Burdur'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Burdur'da 23 Nisan kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram'ın çelenk sunmasıyla başladı. Törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklâl Marşı okundu.

Bahçelievler İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencileri Didem Turgut ve Uğur Kayra Türkay, Vali Şerif Yılmaz'ın koltuğuna oturdu. Kutlamalar Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, Hakimiyetin kayıtsız, şartsız millete verildiği bu anlamlı günü milletçe büyük bir gururla, şanla, şerefle kutluyoruz. Milli iradeyi temsil eden Gazi Meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi İstiklâl harbine yön vermiş, milletimizin kurtuluş mücadelesini yönetmiş birlik ve beraberliğimizin timsali olmuştur. Milli kültürümüzü ve değerlerimizi yaşatmanın en temel yolu, geleceğimizi inşa etmenin en temel yolu eğitimdir dedi. Daha sonra şiirler okundu. TOKİ Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu anasınıfı öğrencilerinin 'Türkiyem' adlı müzikli gösterisinden sonra Bahçelievler İlkokulu öğrencileri çuval yarışması yaptı. Abdi Özeren İmam Hatip Ortaokulu Mehteran Takımı gösterisi, Bahçelievler İlkokulu 1'inci sınıf öğrencilerinin 'Anadolu'dan geldik' adlı müzikli gösterisi ve Şeker Ortaokulu halk oyunları gösterisinden sonra il genelinde 23 Nisan dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Tören sonunda protokol üyeleri ve öğrenciler çalan müzik eşliğinde eğlendi.