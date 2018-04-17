(Görüntülü Haber) Boyacının üstüne asansör kabini düştü

Ersan SAN/İSTANBUL, ()- BAŞAKŞEHİR'de üstüne asansör kabini düşen boyacı olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay saat 16.30 sıralarında Başakşehir Mutfakçılar Sanayi Sitesi'ndeki döner imalathanesinde meydana geldi. Azeri uyruklu boyacı, asansör boşluğunu boyadığı sırada asansörün halatı koptu. 3. katta bulunan kabin hızla yere çakıldı. Azeri uyruklu boyacı olay yerinde yaşamını yitirdi. Boyacının cesedi yapılan incelemenin ardından boşluktan çıkarılarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.