(Görüntülü Haber) Beyşehir Gölü'nün yok olmaması için protesto

Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), () - KONYA Beyşehir'de, CHP İlçe Başkanı Rıdvan Şenyurt ve beraberindeki partililer, sulama amaçlı kanal kapaklarının açılıp, Beyşehir Gölü'nden su almasının, göldeki su seviyesini düşürdüğünü ve balık türlerinin ölümüne neden olduğunu ileri sürdü. Bu durumu protesto eden partililer, gölün yok olmaması için önlem alınması gerektiğini belirtti.



CHP Beyşehir İlçe Başkanı Şenyurt ve partililer, gölün kenarında bir araya gelip, eylem düzenledi. 1980'li yıllarda 750 kilometrekare olan gölün yüz ölçümünün 530 kilometrekareye düştüğünü kaydeden Şenyurt, 43 olan kuş türünün 22'ye, balık türlerinin ise aza indiğini öne sürdü. Beyşehir Gölü'nden su alınmasının kanayan yara olduğunu vurgulayan Şenyurt, şunları söyledi:



''Beyşehir Gölü tatlı su olması nedeniyle önceden beri içme suyu ve sulama suyu olarak kullanılmaktadır. 1987’den beri DSİ ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sulama projeleri ile gölden sistemli bir şekilde su çekilmektedir. Bahar aylarında tarımsal faaliyetlerle birlikte başlayan yoğun su çekimi sonbahar aylarına kadar devam etmektedir. Yoğun su çekimine bağlı olarak ortaya çıkan su seviyesindeki düşüş, su çeken pompaların önlerine çekim gücünü önleyici gerekli filtreler yerleştirilmediğinden oluşan kuvvetli akıntı nedeniyle özellikle yavru balıkların akıntıyla karaya taşınmaktadır. Suyun azalmasından dolayı da göl tabanının yapısının bozularak kıyısal alanlarda balçıklaşmalara, bataklıkların oluşmasına, sazlıkların kurumasına, sazlıklardan suyun çekilmesi sonucunda, bahar döneminin balıkların üreme dönemi olması nedeniyle, balık yumurtaları ve yavruları tehlike altına girdiği için balık yumurtalarının, larvaların ve balık miktarının azalmasına neden olmaktadır.''



'511 TON SAZAN AVLANIRKEN, 27 TON AVLANIYOR'



Beyşehir Gölü'nün yıllar sonra yok olup gitmemesi için şimdiden önlem alınması gerektiğini savunan Başkan Şenyurt, ''Beyşehir Gölü'nün seviyesinin mahkeme kararıyla belirlenip, özel hükümle düzenlenmesi akıl dışıdır ve acilen 'öncelik göl' mantığındaki planlamalar yapılmalıdır. 7 yıl önce gölde 511 ton sazan avlanırken, 2017 yılında sadece 27 ton sazan avlanabilmiştir. Kaçak avcılık ve elektro şok tarzı vahşi avlanmalarda da her türlü mücadeleye omuz vermeye hazır olduğumuzun bilinmesini isteriz. Elektro şok avcılığına hapis cezası verilmesini de destekliyoruz'' diye konuştu.

