(Görüntülü Haber) Beyoğlu’nda çocuklara özel kandil programı düzenlendi

İSTANBUL, () –BEYOĞLU Belediyesi, Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gece olarak bilinen Miraç Kandili münasebetiyle ‘Çocuklarla Kandil’ programı düzenledi.





Kasımpaşa Kapalı Spor salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu Müftüsü Aydın Yığman, meclis üyeleri ve semt konakları temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda öğrenci ve veli katıldı. Öğrencilerin etkinlikte seslendirdiği ilahiler ve sergilediği gösterilerle katılımcılara duygu dolu dakikalar yaşattı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, öğrencilerin seslendirdiği ilahilerle devam etti. Daha sonra Beyoğlu Semt Konakları'nda eğitim gören minik öğrencilerin Miraç Kandili'ne özel olarak hazırlayıp sahnelediği bir birinden güzel gösteriler katılımcıların büyük beğenisini topladı. Program, çocukların hep birlikte ettikleri duanın ardından Beyoğlu Belediyesi çocuk mehteran takımının gösterisi ile son buldu.





“BU AYDINLANMAYA EN ÇOK YAVRULARIMIZIN İHTİYACI VAR”





Çocuklara özel kandil programı düzenlemenin önemini anlatan Başkan Demircan, “Bugün Miraç Kandili. Peygamber Efendimiz (S.A.V) Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya Cenabı Allahın lütfüyle gitti. Oradan da Cenabı hakkın huzuruna yükseldi. İşte ecdadımız bu gece orada olanlara ışık tutmak, kandil yakmak, o geceyi aydınlatmak üzere kandil programı yapmış. Bu aydınlanmaya en çok yavrularımızın ihtiyacı var. Onlara kültür sanat faaliyetleri üzerinden bu programları yapmak da bizim vazifemiz” diye konuştu.