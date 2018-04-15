(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım, Tuzla Belediyesi'ni ziyaret etti

Enver ALAS-İSTANBUL,() BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Ak Parti Tuzla İlçe Kongresinin ardından Tuzla Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. Binanın girişinde kendisini bekleyen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yıldırım,...

(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım, Tuzla Belediyesi'ni ziyaret etti

Enver ALAS-İSTANBUL,() BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Ak Parti Tuzla İlçe Kongresinin ardından Tuzla Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. Binanın girişinde kendisini bekleyen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yıldırım, onların yanına gelerek tokalaştı, sohbet etti. Yaklaşık 1 buçuk saat burada kalan Başbakan Yıldırım, saat 16.00 sıralarında Tuzla Belediyesi'nden ayrıldı.

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