(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım ile TBMM Başkanı Anıtkabir de mozaleye çelenk koydu

(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım ile TBMM Başkanı Anıtkabir de mozaleye çelenk koydu

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