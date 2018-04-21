(Görüntülü Haber) Baba mesleğini yaşatmaya çalışıyor

Tezcan SOLMAZ (DÜZCE), () Düzce'de, baba mesleği olan sepetçilik işiyle uğraşan Ecevit Kazım (44), 12 yaşında başladığı sepetçilik mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Ecevit Kazım birçok ilden sipariş aldıklarını, ancak çırak yetiştiremediklerini belirterek, sepet yapımının öğretilmesi için kurs açılmasını istedi. Düzce'nin Çamköy Mahallesi'nde baba mesleği olan ve 12 yaşında babasından görerek öğrendiği sepetçilik işi ile uğraşan Ecevit Kazım, mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Sepet örmek için Kocaeli'den özel olarak kestane ağacı getirdiklerini ifade eden Ecevit Kazım, bu ağaçların makine kullanmadan tamamen el emeği ile kağıt kalınlığında ayrıldığını ve daha sonra sepet örme işlemine başlandığını söyledi. Kayınpederi Cesur Gezmez (65) ile birlikte mahallelerinde 6 kişinin sepetçilik işi ile uğraştığını ifade eden Ecevit Kazım, birçok ilden sipariş aldıklarını, ancak çırak olmadığı için siparişleri yetiştiremediklerini belirtti. El emeği sepetlerin tamamen organik olduğunu ve her türlü alanda kullanabileceğini söyleyen Ecevit Kazım, Bu mesleği babamızdan öğrendik. Babam şu anda 80 yaşında, ben 12 yaşından beri yapıyorum. Bu mesleğin geliştirilmesini istiyorum. Çocuklarımız için, iş imkanı sağlanması için, çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak durulması için mesleğin geliştirilmesini istiyorum. Bizim amacımız yeni nesillerin gelişmesi. Sepetçilik mesleği bitmesin. Köyümüzde sadece 6 usta kaldı. Biz istihdam istiyoruz. Sipariş alıyoruz ama yetişemiyoruz. Belli kurslar istiyoruz dedi. ROMANLAR DERNEĞİ DESTEK VERİYOR Düzce Romanlar Derneği Başkanı Sibel Gün Çabuk ise, Çamköy Mahallesi'nde sepetçilik yapan 6 kişi kaldı. Biz Düzce Romanlar Derneği olarak bu kişilerin desteklenmesini istiyoruz. Tamamen el örmesi ve el emeği. Bu Çamköy sepetlerinin marka olmasını istiyoruz. Mahalle gençlerine de iş imkanı sağlanabilir diye konuştu.