(Görüntülü Haber) Atçılık okulunun kız öğrencileri

Enver Fatih TIKIR- Gürkan DURAL/BURSA, () - ULUDAĞ Üniversitesi Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu’nda, 93 öğrenci atçılık eğitimi alıyor. Eğitim alanların 40'ını oluşturan kız öğrenciler, erkek egemen sektörde kadın gücünü göstereceklerini söyledi. Türkiye'de atçılık sektörüne profesyonel çalışan yetiştiren 7 yüksekokuldan Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü'ndeki Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu'nda 4 yıldır eğitim sürdürülüyor. Yıllık 36 öğrenci alma kontenjanıyla yüksekokulda 93 öğrenci atçılık adına eğitim görüyor. Günde 8 saatlerini 11 özel ırk atla geçiren öğrenciler, atların bakımına, temizliğine ve at biniciliğine kadar her alanda eksiksiz eğitim alıyor. Öğrenci nüfusunun 40'ını oluşturan kız öğrenciler ise yüksekokulda gösterdikleri üstün başarılarla dikkat çekiyor. Atlarla duygusal bağı en güçlü kuran kız öğrenciler, hayvanların yelelerini örüp, ekipmanlarla süslüyor. Fiziksel güç gerektiren işleri de yapan öğrenciler, en büyük desteği erkek öğrencilerden ve hocalarından gördüklerini söyledi. 'EN ÖNEMLİ FAKTÖR SEVGİ' Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Gözde Özalp, kız öğrencilerin at sevgisi konusunda fark ortaya koyduğunu belirterek, "Tamamen hayvan sevgisine ve bu işe gönül bağıyla bağlanan insanların burada olması gerekiyor" dedi. Yüksekokulda meslek edinmek adına ikinci üniversitesini okuyan öğrencilerin de yer aldığını kaydeden Doç. Dr. Özalp, "Kız öğrencilerimizin sayısı da günden güne artıyor, bu da oldukça sevindirici. Kadınların birçok alanda faaliyet gösterebiliyor olması aslında bu alanda da kendilerini gösterebileceği anlamına geliyor. Yaklaşımları, sevgileri, daha ılımlı tavırları kurdukları duygusal bağ, her şekilde atı her şekilde yönlendirebilmek ve başarılı çalışmalara imza atmak için yeterlidir. Kadınların bu ilişkiyi kurabiliyor olması kadınları, erkeklerden ayıran en önemli faktörlerden bir tanesidir. Temelde bütün öğrencilerimiz burada atlarla gerçek anlamda arkadaş gibiler ancak tabi kadınların naifliği, duygusal yaklaşımları biraz daha farklı anlam ifade ediyor" diye konuştu. 'SEKTÖRDEKİ ERKEK EGEMEN ALGISINI KIRACAĞIZ' Yüksekokulun 1'inci sınıf öğrencisi ve makine mühendisliği son sınıf öğrencisi Selen Altınok, 'atçılık' denildiğinde erkeklerin daha yoğun olduğu bölümün akla geldiğini; ancak yüksekokulda durumun böyle olmadığını söyledi. Altınok, "Kadınlar olarak bizim ata olan yaklaşımımız daha duygusal oluyor. Günlük yaşantımızda içinde üzgün olduğumuz, mutsuz, gergin olduğumuz anlar oluyor. Buraya geliyoruz, atlarımızla ilgileniyoruz. Onlar üzgün mü, gergin mi, mutlu mu; onu dahi kurduğumuz bağlar ile anlayabiliyoruz. Bu durum her iki taraf içinde tıpkı iyi bir arkadaşlık ilişkisinde olduğu gibi iyi bir terapi oluyor. At antrenörlüğü erkeklerin egemen olduğu bir sektör gibi görünüyor ancak biz bunu kadınlar olarak kırmak istiyoruz. Kadınların da at sektöründe ne kadar başarılı olduğunu göstermek istiyoruz" dedi. Bölümün erkek öğrencilerin Nuri Bakır ise "'Kadın eli değmek' diye bir tabir vardır. O yüzden bu tarz yerlere de kadın elinin değmesi her zaman çok hoş oluyor. Atçılık serüvenine Uludağ Üniversitesi Atlı Spor Topluluğu ile birlikte başladım. Sonra atlarla olan bağımın gün geçtikçe kuvvetlendiğini, onlara alıştığımı onlarla iletişimimi çok iyi kurabildiğimi görünce de bu işi daha profesyonelliğe dökmek isteyip buraya kaydımı yaptırdım. Burada kadın arkadaşlarımız her işi bizimle hemen hemen aynı kuvvette yapabiliyorlar. Yeri geldiğinde, bizden daha iyi yaptıkları işler de var. Atlarla çok güzel duygusal bağlar kurdukları için atların temizliğini, bire bir fiziksel temas gerektiren işleri yaparken çok daha rahat ve çok daha içten, atlarla muhabbet ederek yapıyorlar. Bu gibi sebeplerle atçılık sektöründe kadınların bulunması her zaman için, hem sektörün hem de sektördeki herkesin avantajına oluyor" diye konuştu.