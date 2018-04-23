(Görüntülü Haber) Alanya'da 23 Nisan festivalle kutlanıyor

Engin ANAK ALANYA, ()Antalya'nın Alanya ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 1 hafta sürecek olan uluslararası festival başladı. 'Barış' temasıyla başlatılan festivale belediyenin kardeş şehirleri olan 7 ülke çocukları da katıldı. Alanya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Hükümet Meydanı'nda düzenlenen resmi törenle başladı. Meydanda bulunan Atatürk heykeline çelenk bırakan protokol üyeleri saygı duruşunda bulundu. Etkinlikler kapsamında kaymakamlık, belediye ve milli eğitim müdürlüğü işbirliğinde 23- 29 Nisan tarihleri arasında çocuklar için düzenlenecek Alanya Uluslararası Çocuk Festivali ise Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) başladı. 'Barış' temasıyla başlatılan festivalde Alanya Belediyesi'nin Finlandiya, Litvanya, Letonya, Polonya, Kazakistan, Azerbaycan ve Rusya'daki kardeş şehirlerinden gelen çocuklar sahneye çıkarak ülkelerine ait dans, şarkı ve performans gösterilerini sergiledi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bu yıl ilkini düzenledikleri Alanya Uluslararası Çocuk Festivali'nde çocuklar ve aileleriyle buluşmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Başkan Yücel, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza hediye ettiği, dünyanın tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı dolu dolu kutlamak için, bu yıl Alanya Kaymakamlığımız ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliğinde Alanya Uluslararası Çocuk Festivali'ni düzenliyoruz. 7 ülkeden çocukların katılacağı ve bir hafta sürecek festivalimizde kitap fuarı, söyleşiler, tiyatrolar, çocuk gösterileri gibi etkinlikler yer alacak. Ayrıca birbirinden ünlü yazar ve çocuk gelişimi uzmanları, değerli hocalarımız festivalimize konuk oluyor. Hem eğitici hem de keyifli bir festival olacağına inanıyorum dedi. 41 BİN 480 KUMBARA HEDİYE EDİLDİ Festivalde şehirdeki ilk ve ortaokul düzeyindeki özel ve devlet okullarının tamamında toplam 41 bin 480 kumbara çocuklara dağıtılarak, Alanya Uluslararası Çocuk Festivali öncesi birikim yapması teşvik edildi. Festival boyunca Alanya Kültür Merkezi'nde 23- 29 Nisan tarihlerinde çocuklara yönelik kitapları fuarı da açıldı. 22 yayınevinin yer aldığı fuarda Türk ve dünya çocuk edebiyatından kitaplar miniklerin ilgisine sunuldu. Öğrenciler kendilerine dağıtılan kumbaralarda biriktirdikleri paralarla fuardan istedikleri kitapları alabilecek. 19 ÇOCUK KİTABI YAZARI ÇOCUKLARLA BULUŞACAK Bir hafta açık kalacak kitap fuarında 19 çocuk kitabı yazarı çocuklarla buluşacak. Ünlü çocuk kitabı yazarı Yalvaç Ural'ın yanı sıra Aydoğan Yavaşlı, Burcu Bahar, Nilgün Ilgaz, Aydın Ilgaz, Ali İbrahim Öz, Fatih Erdoğan, Fatih Tuncay, Gönül Simpson, Erkan İşeri, Defne Ongun Müminoğlu, Handan Derya, Esra Alkan, Feyza Hepçilingirler, Ulviye Alpay, Filiz Tosyalı, Özge Bahar Sunar, Tufan Çapar ve Nilbanu Engindeniz bir hafta boyunca Alanya Kültür Merkezi C Salonu'nda okuyucularıyla bir araya gelerek hem söyleşi hem de imza etkinlikleri düzenleyecek. Festivalde tiyatro gösterimleri de yer alacak. Alanya Belediye Tiyatrosu'nun gösterimlerinin yanı sıra Antalya Devlet Tiyatrosu'na ait çocuk oyunu da gösterime sunulacak.