(Görüntülü Haber) AK Parti İzmir İl Başkanı Şengül, Kocaoğlu'nu ziyaret etti

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu makamında ziyaret etti. Görüşmenin gündemini, daha önce birbirlerine karşılıklı olarak verdikleri dosyalar oluşturdu. Ziyaret sırasında konuşan Başkan Kocaoğlu, Seçime 6 ay kala diyorduk, 2 ay kaldı deyince, Şengül, Biz de beklemiyorduk dedi.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu makamında ziyaret eden AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, belediye başkanları AK Partili olan 7 ilçe ile ilgili verdikleri dosya hakkında Başkan Kocaoğlu'ndan bilgi alacaklarını söyledi. Aynı şekilde Kocaoğlu'nun İzmir'in çözüm bekleyen kimi projelerine dair kendilerine verdiği dosya hakkında son gelişmeleri paylaşacaklarını ifade eden Şengül, Biz, bize sunulan dosya ile ilgili, bakanlıklarla gerekli görüşmeleri yaptık. Bazıları ciddi yol kat etti, sonuçlandı. Bazılarının süreci ise devam ediyor. Hem karşılıklı nezaket ziyareti hem de ilçe belediyelerimizle ilgili başkanımızın bize bir değerlendirmesi olacak. Biz de son olarak bize verilen notlarla ilgili son gelişmeleri kendisine aktaracağız. Birkaç konu ile ilgili gelişmeler oldu. Dosyanın diğer maddeleri ile ilgili gelişmeleri de paylaşacağız. Bize iletilen konular çözülmüş durumda dedi.

DOSYAYA ÇALIŞTIK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da, yapılacak olan seçimlerin vatana ve millete hayırlı olmasını istedi. Şengül'ün kendilerine verdiği dosyayı çalıştıklarını belirten Başkan Kocaoğlu, Onların notlarını tek tek çıkardık. Biraz sonra dosyayı takdim edeceğim. Burada neyin nasıl yapıldığını, yapılamayanların gerekçeleri ile birlikte veya projesi yapılan, ihale sürecinde olan projeleri tek tek açıklayacağız. 7 AK Partili ilçe belediye başkanının istek ve dilekleri vardı. Onlarla ilgili yapılanları, süreci, hepsini ilçe ilçe ayrıntılı olarak hazırladık. Onu İl Başkanı ve ekibiyle birlikte değerlendireceğiz diye konuştu.

KAVGAYA GEREK YOK

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Başkan Kocaoğlu ile bir araya geldiklerinde İzmir ile ilgili olumlu görüşmeler yaptıklarını, ancak bazen ayrıldıktan sonra ayrıştırıcı söylemlerin ön plana çıktığını savunarak, Gerçekten samimi olarak İzmir ile ilgili yapılacak her şeyde varız. Hatta bunu kamuoyu ile paylaşmadan arka planda da yapmaya hazırız. Sonuçta biz hükümet olarak parayı cebimizden harcamıyoruz. Milletin emanet ettiği parayı halk için harcıyoruz. O nedenle 'Sen yaptın ben yaptım' kavgasına girmeye gerek yok. Beraber İzmir ile ilgili ne yapabiliriz Kentsel dönüşüm ile ilgili ciddi sıkıntılar var. Bakanlık ayrı bir şeyler yapmaya çalıyor, Büyükşehir kendine göre bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hatta bu konu ile ilgili kendisiyle görüşeceğim. Bırakalım ayrı şeyler yapmayı, ortaklaşa hükümet ve Büyükşehir Belediyesi sorunu nasıl çözer, nasıl katkı koyarız diye çalışalım istiyoruz. Ayrıştırmaya, kavgaya gerek yok. Seçim zamanı dışarı çıktığımızda birbirimize karşı eleştirimizi yaparız ama gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum, artık bu projeleri yaptı yapmadı noktasına gelmek istemiyorum dedi. Kocaoğlu, Biz her zaman seçime 6 ay kala diyoruz ama 2 ay kala seçim oluyor ifadesini kullanınca, Şengül, Biz de bu kadar erken beklemiyorduk diye yanıt verdi. Ziyaret daha sonra basına kapalı olarak devam etti.