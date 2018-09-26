(Görüntülü) Gürsel Tekin: Helal paramla 10 milyonluk gömlek de alırım

Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKÇİ /İSTANBUL, () CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, hakkındaki iddialar le ilgili basın toplantısı düzenlendi. Partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklama yapan Gürsel Tekin, "Ekonomik krizin had safhada olduğu dönemde benim gömleğim ve mal varlığım sorun oldu" dedi. “Benim gömleğimin peşine düştüler" diyen Gürsel Tekin, “Gömleğim bin lira, Gürsel Tekin bin liraya gömlek nasıl alırmış? Helal paramla 10 milyonluk gömlek de alırım. O seni hiç ilgilendirmez" dedi. GÖMLEK FATURASI GÖSTERDİ Tekin, daha sonra gömleğin faturasını göstererek, “Gömleğin faturası da burada. Gözlerinizin içine sokayım, utanmayacaksınız, arlanmayacaksınız ama. Beni de üzen benim arkadaşlarımdı, sözde CHP kılıklılardır. 35 yıldır bu okulun, bu yuvanın çocuğuyum. Siz beni anlayamamışsanız lanet olsun size. Ben bunları anlıyorum, bunlar suç ortakları, bunların acıları var" diye konuştu. "Utanmadınız mı? Bir tanesi de bizden aday adayı olmuş" diyen Tekin, "Ama bunların hepsinin hesabını soracağım. Gömleğin fiyatı; 2 gömlek 390 lira yani gömlek 185 lira. Hiç boğazımızdan haram girmemiştir, girmez. Fıtratımızda yok" şeklinde konuştu. Gürsel Tekin, “Önümüzdeki günlerde size başka bir sürprizim var. İstanbul Mezarlıklar Müdürü çok güzel bir açıklama yapmış. O açıklamayı sizlerle paylaşacağım. Çok acı, gerçekten çok acı" dedi.