(Görüntülü) Güreş İl Temsilcisi Demirköse, yenilgi sonrası gözyaşı döken minik güreşçiyi anlattı

(Görüntülü) Güreş İl Temsilcisi Demirköse, yenilgi sonrası gözyaşı döken minik güreşçiyi anlattı

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