(Görüntülü) Güneş paneliyle kuruttuğu 'çıtır çilek'lerine pazar arıyor

Reşat YİĞİZ/BATMAN, () - TARIM ve Orman Bakanlığı'nca geçen yıl tarımda kadın istihdamının artırılması için düzenlenen yarışmada, 'Çıtır çileğim' projesiyle Türkiye ikincisi olan ve ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan alan Batmanlı Lale Basut (26), 4 dönüm bahçede yetiştirdiği çilekleri güneş paneliyle kurutuyor. Pazar arayışında olan ve bulması halinde seri üretime geçebileceğini belirten Basut, "12 kilo yaş çilekten 1 kilo kurutulmuş çilek elde ediyorum. Paketleme ve pazar konusunda destek alırsam üretimi artırabilirim" dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 2017 yılında düzenlenen 'Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı' kapsamında Batmanlı Lale Basut, proje yarışmasında, 'Çıtır çileğim' ile Türkiye ikincisi oldu. Sason ilçesi Kavaklı mezrasında yaşayan Basut, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan aldı. Projesini hayata geçiren Basut, ailesiyle beraber 4 dönümlük bahçede yetiştirdiği çilekleri güneş paneliyle kurutuyor. 12 kilo yaş çilekten 1 kilo kurutulmuş çilek elde ettiğini anlatan Lale Basut, "Geçtiğimiz haftalarda üretime başladık. Isparta'dan satın aldığımız güneş paneliyle çalışan fırınımızda çilekleri kurutuyoruz. Çilekler yıkama işlemlerinin ardından özenle doğranıyor ve fırına konuluyor" diye konuştu. 'DESTEK SUNULURSA YILDA 1 TONA KADAR ÜRETİM OLUR' Projesi için 30 bin lira hibe alan ve 7 kişilik ailesiyle birlikte üretime geçen Basut, pazar bulması halinde günlük üretimi artırabileceğini belirterek, "Üretim noktasında sıkıntımız yok. İlk etapta kuruttuğumuz çilekleri aktarlara vermeye başladık. Kilosunu şimdilik 80 liraya satıyoruz. Batıda, AVM'lerde aynı kurutulmuş çileğin kilosu 170 lirayı bulabiliyor. Paketlemeyi kendi imkanlarımla yapıyorum. Devlet büyüklerim, pazar ve paketleme konusunda destek sunarlarsa yılda 1 tona kadar üretim yapabiliriz. Bu konuda destek bekliyorum" dedi. 'Çıtır çileğim' projesi, 400 nüfuslu Kavaklı köyünün gençlerine de örnek oldu. Lale Basut'un köy muhtarı olan babası Ömer Basut, kızına her türlü desteği verdiğini vurgulayarak, "Kızım bu projeyi hayata geçirmek çok istiyordu. Ben de kendisine destek oldum. Lale'nin bu projesi diğer gençlere de örnek oldu. Köy nüfusunun çoğu, İstanbul'da yaşıyor. Bu projeyi duyan diğer gençlerimiz de çileğe yönelik proje üretmeye çalışıyor" diye konuştu.