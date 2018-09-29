(Görüntülü) GÜMÜŞHANE Salyazı Havalimanı, 200 futbol sahası büyüklüğünde olacak

(Görüntülü) GÜMÜŞHANE Salyazı Havalimanı, 200 futbol sahası büyüklüğünde olacak

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